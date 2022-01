Ex-coronapatiënt Ernst hield fors litteken over aan ic-opname en hij is niet de enige

Patiënten met corona kunnen last krijgen van een plotselinge ontstekingsreactie in de longen. Daarvoor moeten zij soms kunstmatig worden beademd en regelmatig op hun buik worden gelegd. Als gevolg van die buikligging kan een patiënt snel doorligwonden ontwikkelen. De huid is bij ziekte eenmaal zwakker dan normaal. In het gezicht zijn plekken op de kin langs het kaakbeen en de jukbeenderen extra gevoelig. Deze doorligwonden kunnen resulteren in littekens in het gezicht.