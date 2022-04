Eva Breda ontleedt de generatie met de meeste mentale problemen: millennials

Op de sofaEva Breda (24) is journalist, podcastmaker én cliënt. In haar podcast Komt Een Meid Bij De Psych probeert ze de drempel naar psychische hulp te verlagen door zelf in therapie te gaan. Iedere week bespreekt ze onze mental health in een column.

‘Generatie gezanik’ worden we soms genoemd. De watjes van de wereld. Want hoe kan een generatie die opgroeide in tijden van relatieve wereldvrede, welvaart en oneindige mogelijkheden zo veel mentale klachten hebben? De millennial moet wel een pussy zijn, is de gedachte. Want ondanks dat gezegende leven heeft driekwart last van burn-outklachten. Gooi daar nog wat angststoornissen en somberheid bovenop en je hebt de generatie met de meeste mentale problemen.

Toch ontmoette ik laatst iemand die jaloers was op mijn generatie. Patty was haar naam. Ze was op zoek naar een terras dat me veel te hip leek voor een 70-jarige vrouw in afritsbroek. Ik wandelde haar er vriendelijk naartoe en belandde op het stoeltje naast haar. We praatten over levens. Waar praat je anders over met een vreemde? Werk, woonplaats, wederhelft. Gepensioneerd en wel was deze Britse in Dordrecht beland met een Nederlandse man, vertelde ze in Creatief Nederlands met een knauwende ‘r’. Een dag later zou ze naar Griekenland vertrekken. Haar eigen huisje. Ze genoot van het leven, maar benijdde mijn generatie. ,,Ik zou me ook nog wel eens relevant willen voelen”, verzuchtte ze.

Als je maar gelukkig bent

Zij bestelde een chardonnay, ik een homemade limonade met gember. Boomer en millennial waren nooit eerder zo makkelijk te onderscheiden. Als je niet meeluisterde met het gesprek, tenminste. Want je relevant voelen, is dat niet juist wat mijn generatie bezighoudt? Altijd maar online zijn, je successen delen op LinkedIn, een carrière najagen, impact willen maken. Ik word er af en toe best moe van, dat relevant zijn. Zet mij maar ergens op de hei in een boerderij met tien kippen en vijf honden. Ga ik daar lekker irrelevant zitten wezen. ,,Wat je ook doet, als je maar gelukkig bent”, besloot Patty.

Na het afscheid, waarbij Patty me smeekte om haar te komen bezoeken in Griekenland, peinsde ik de rest van mijn wandeling vol over die laatste zin. ‘Als je maar gelukkig bent’ is zo ongeveer de lijfspreuk van de ouders van de millennial. We werden verwend door paps en mams. Er werd niet langer van ons verwacht dat we alleen maar binnen de lijntjes kleurden met een keurig gezin en een goede baan. Het enige dat ons werd opgelegd was ‘gelukkig worden’. Het klinkt zo simpel. Maar is dat nou juist niet het moeilijkste dat er is?

Hoge prestatiedruk

We denken altijd maar dat millennials zo gestrest zijn vanwege de hoge prestatiedruk. Maar ik begin dat te betwijfelen. De enige die ons prestatiedruk oplegt, zijn we volgens mij zelf. We móéten niet carrière maken, reizen, een gezin opbouwen, relevant zijn. We kúnnen het allemaal. Aan ons om keuzes te maken, ‘als we maar gelukkig worden’.

Maar misschien ligt daar wel de grootste prestatiedruk. We moeten mentaal goed blijven presteren in een wereld met steeds minder zekerheden. Zonder eigen huis, zonder vast contract, maar mét studieschuld, pandemieën en pruttelende oorlogsdreiging. Gezanik of niet, het is best een uitdaging om te midden van dat alles gelukkig te worden. En dan nog een beetje relevant te blijven ook. Misschien koop ik toch maar dat ticket naar Griekenland. Dan ga ik daar een beetje irrelevant zitten zijn de komende tijd. Moet je eens opletten hoe gelukkig ik dan word.

