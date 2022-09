Eva Breda: ‘Goed functioneren betekent niet dat het ook goed gáát’

ColumnOnze mentale gezondheid is er nog nooit zo slecht aan toe geweest. Eva Breda, ook journalist voor Libelle, onderzoekt in haar columns hoe dat beter kan. Deze week: vastzitten in de overleefstand.

Ja, ja, we weten het nu wel. Mentale problemen zijn een taboe. Therapie is eng. Toegeven dat het niet goed gaat omstreden. Maar is dat wel de enige reden dat veel mensen vaak (te) lang wachten tot ze psychische hulp inschakelen? Ik sprak met een vriendin die behoorlijk wat heeft meegemaakt: trauma, rouw, instabiliteit. De hele strippenkaart vol. Maar ze is sterk. Een doorzetter. Ze functioneert. En hoe! Een goede baan, een rijk sociaal leven, een leuke relatie, een lief mens, humor, scherpe randjes, getekend door het leven, maar zeker niet toxisch. Daar is ze toch maar mooi vanaf gekomen, dat turbulente verleden.

Maar ik kan het soms niet helpen om te denken: zit er onder al dat levensgeluk niet tóch een klein meisje dat keihard roept dat het helemaal niet zo goed met haar gaat en dat ze hunkert naar medelijden, begrip en verwerking? We kennen de zogenaamde high functioning sociopaten, psychopaten en verslaafden. Maar bestaat er zoiets als high functioning getraumatiseerden?

De overlevingsstand van je brein

Ja, dat bestaat. GZ-psycholoog Gülsüm Öztürk is gespecialiseerd in de behandeling van angstklachten, trauma en persoonlijkheidsproblematiek. In haar eigen praktijk ziet ze het regelmatig: mensen met wie het ogenschijnlijk altijd goed ging, maar bij wie onder de oppervlakte psychische klachten sudderden. ,,Uiteindelijk komt een trauma er toch uit”, vertelt Gülsüm. ,,Zo zijn er mensen met een jeugdtrauma die jarenlang denken nergens last van te hebben, totdat zij zelf moeder worden en dat trauma getriggerd wordt.”

Quote Als je iets ingrij­pends meemaakt, schiet je brein vaak ik de overle­vings­stand

Ineens kan een rommelig laatje opengaan waarvan je jarenlang niet eens wist dat het bestond. Hoe kan dat? Gülsüm: ,,Als je iets ingrijpends meemaakt, schiet je brein vaak in de overlevingsstand. Bij sommigen duurt dat maar even, anderen kunnen er jarenlang in vast blijven zitten. De primaire delen, die onder andere de fight, flight, freeze-reactie besturen, staan dan fulltime aan en kunnen ervoor zorgen dat je doorgaat met je leven alsof er niets aan de hand is. De secundaire delen van ons brein, die onder andere zorgen voor analyse en reflectie, staan uit. Daardoor zijn mensen na een ingrijpende gebeurtenis soms zo bezig met overleven, dat ze hun emoties uitzetten en goed functioneren. Maar in werkelijkheid hebben zij geen ruimte om zich af te vragen: hoe gaat het eigenlijk écht met me?”

Niet het type voor psychische problemen

Goed functioneren betekent niet dat het ook goed gáát. Ik zie mezelf nog zo hard roepen dat ik geen therapie nodig had omdat ik dacht ‘niet het type te zijn daarvoor’. Ik had toch gewoon een baan, vrienden, lol, energie, ritme in mijn leven? Gek genoeg had ik in al die turbulentie van alledag amper door dat ik me op een druk leven stortte voor afleiding, terwijl een angststoornis en een trauma etterden als een wond op een gevoelloos ledemaat. Tegelijkertijd hebben we er een handje van om dit gedrag aan te moedigen door mensen die moeiteloos de draad oppakken na trauma of verlies te bestempelen als ‘sterk’ of ‘doorzetters’.

Maar hoe ontdek je dat psychische problemen mogelijk sudderen onder de oppervlakte, als je dénkt dat het gewoon goed met je gaat. Volgens Gülsüm moet je dan meer in contact komen met je gevoel om los te komen uit de overleefstand. ,,Doe eens per dag een bodyscan”, adviseert zij daarom. Dit is een proces waarbij je je hele lichaam afgaat om te voelen hoe je lijf aanvoelt. ,,Zit je ademhaling hoog of laag? Voel je ergens spanning? Dit helpt mensen uit hun hoofd te komen en eerlijk te kijken naar hoe ze zich eigenlijk vóélen. Dat kun je zelf doen, maar ik adviseer de app Insight Timer, die heel fijne bodyscans aanbiedt.” Het lijkt misschien onzinnig om te checken of je tóch verdriet of pijn hebt, terwijl je functioneert en gelukkig bent. Maar over wat je nu opruimt, hoef je later niet meer te struikelen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.