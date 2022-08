‘Er is zoveel variatie: grote en kleine mensen, en zo zijn er ook variaties in het geslacht’

In Zomergasten vertelde Van Dorst zondagavond dat na diens geboorte ervoor werd gekozen om hen te opereren en als meisje te laten opgroeien. ,,Het is zo’n taboe-ding hè, dat hele proces van intersekse of hermafrodiet. Geboren worden in de jaren 70, 80, 90. Geopereerd worden. Nooit meer wat over zeggen. Echt zo van: we gaan dit fixen, we kiezen vrouw of man. En daarna gewoon zwijgen, nooit meer over hebben.” Pas als volwassene, bij een afspraak met een gynaecoloog, ontdekte Raven wat er aan de hand was.