Enorm veel ziekmeldingen door corona én griep: ‘Mensen vergeten soms hoe ziek je ervan wordt‘

‘Een roker heeft meer radioacti­vi­teit in z’n longen dan een inwoner van Tsjernobyl’

In de wekelijkse podcast Zij zegt kijkt AD-columnist Debby Gerritsen naar het nieuws van de afgelopen week. Wat viel op? Hierover praat ze met ervaringsdeskundigen en experts. Deze week gaat Debby in gesprek met Ik Stop Ermee-coach Hugo Hairwassers en Annebel Schipper van het KWF over de noodkreet van artsen, kankerpatiënten en het KWF om per direct supermarkten en tankstations te verbieden om tabak te verkopen. Hairwassers: ,,Daar schieten we bijzonder weinig mee op.”

25 maart