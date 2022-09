Elly wil het liefst geen dag zonder robot Phi leven

Wat zegt de wetenschap De zon is niet je beste vriend: zo herken je huidkanker

De hete zomers beginnen hun tol te eisen: huidkanker is in Nederland de laatste dertig jaar uitgegroeid tot de meest voorkomende kankersoort. Afgelopen jaar moesten artsen maar liefst 82.000 keer aan patiënten vertellen dat in hun huid een of meerdere tumoren waren aangetroffen. Eigen schuld? Zeker niet altijd, maar we kunnen ons risico op huidkanker wel degelijk verkleinen.

14 augustus