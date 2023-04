Elke dag weet dit ziekenhuis precies hoeveel patiënten komen en gaan: ‘Zeggen nauwelijks operaties af’

Arnoud heeft zeldzame bloedziek­te: ‘Mijn moeder kreeg opmerkin­gen over de blauwe plekken die ik had’

Wanneer je valt en een wondje krijgt, ontstaat er normaal gesproken een korstje op de wond. Bij mensen met hemofilie is dit niet vanzelfsprekend. Hun bloed stolt namelijk niet of langzamer. Zonder medicatie ontstaan zo ook pijnlijke bloedingen in de gewrichten en blauwe plekken. Hoe ontstaat hemofilie? En hoe is het om ermee te leven?