Eerste hulp bij seksuele voorlichting: ‘Ga niet met je kind zitten voor een gesprek’

1. Baby en peuter: benoem alle lichaamsdelen

Van der Doef: ,,Als ouders wil je dat een kind later prettige seksuele relaties heeft waarbij beide partijen het leuk hebben, er geen sprake is van dwang en waarbij je stopt als de ander dat wil. Die afspraken zijn voor andere dingen in het leven niet anders. Als ouder leer je een peuter al dat ze andere kinderen niet mogen slaan of pijn doen en moeten stoppen als de ander dat wil. Zonder dat het hierbij over seks gaat, ben je dus al heel vroeg bezig met de seksuele opvoeding.’’



Barbé: ,,Daarnaast begint het met alles een naam geven. Een dreumes leert wat een hand is en een arm, maar als het gaat om wat er tussen zijn benen zit, vinden sommige ouders dat lastig. Vertel gewoon over lichaamsdelen zoals de plasbuis, de vagina en de anus. Kies daarbij een naam die je zelf gemakkelijk vindt om te gebruiken. Bij een jongen is dat niet moeilijk, de meeste ouders noemen dat een piemel. Bij een meisje heb je de keuze. Je kunt het een spleetje, vagina of foefje noemen, dat maakt niet zo veel uit. Als je er niets over zegt, geef je de boodschap dat je er liever niet over praat.’’