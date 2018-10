Een wegwijs in de jungle van supplementen

Onderzoe­kers waarschu­wen voor risico's wereldwij­de toename keizersne­des

13 oktober Het aantal vrouwen dat bevalt met een keizersnede is in vijftien jaar tijd bijna verdubbeld. Onderzoekers betreuren dat steeds minder vrouwen voor de natuurlijke weg kiezen en benadrukken dat de procedure vaak overbodig en risicovol is. Dat staat in een onderzoek dat is gepubliceerd in het medisch vakblad The Lancet.