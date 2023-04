Een tompouce eten lastig? Zo lukt het zonder knoeien

Beeldbel­len met de huisarts de toekomst? ‘85 procent van de vragen van patiënten is digitaal op te lossen’

Vaker online de huisarts bezoeken, is dat de toekomst? Beeldbellen met de huisarts verlaagt de werkdruk voor de huisarts, verhoogt de bereikbaarheid en kan zorgen voor tijdswinst voor de patiënt. Bovendien kan digitaal naar de huisarts gaan overal in Nederland, óók waar een huisartsentekort is.