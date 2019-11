Een nieuwe bestrijdingsmethode van kanker was de redding voor Dayenne (38)

Doel: met heel precieze bestraling de kanker bestrijden, maar haar hart sparen. Dayenne van Schie (38) is een van de eerste patiënten met borstkanker die in Nederland met protonen is bestraald. Dat gebeurde in een speciale kliniek in Delft. ,,Ik hoop nog lang te leven met een gezond hart, zodat ik veel herinneringen kan maken met mijn zoontje, mijn man en andere dierbaren.’’