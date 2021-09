Duizenden meldingen over menstruatiestoornissen na coronavaccin

Bijwerkingencentrum Lareb heeft duizenden meldingen gekregen van menstruatiestoornissen na toediening van het coronavaccin. Volgens de instantie is nog onduidelijk of er inderdaad een verband is met het vaccin.

De gemelde klachten van menstruatiestoornissen zijn zeer divers. Het gaat om het uitblijven van de menstruatie, hevige menstruatie en doorbraakbloedingen. Maar ook om het optreden van bloedingen na de overgang. Lareb bekijkt de meldingen van menstruatiestoornissen nader en gaat de gemelde klachten in kaart brengen. Ook internationaal wordt er nader onderzoek naar gedaan.

Volgens Lareb komen menstruatiestoornissen ook zonder vaccinatie heel vaak voor. ,,Ze kunnen vele oorzaken hebben, zoals een infectie, ziekte of stress. Het is nog niet duidelijk of menstruatiestoornis een bijwerking is van de coronavaccins, maar die mogelijkheid is er wel. Het vaccin stimuleert het immuunsysteem en dit kan mogelijk invloed effect hebben op de hormoonspiegels”, aldus de instelling.

Geen bijzaak

In de Verenigde Staten investeert het Nationaal Gezondheidsinstituut 1,67 miljoen dollar (ongeveer 1,5 miljoen euro) in onderzoek om te begrijpen hoe de covid-19-vaccins onze menstruatiecyclus beïnvloeden. ,,Onderzoek naar de bijwerkingen blijft van cruciaal belang voor het succes van het vaccinatieprogramma. De effecten van medische interventies op onze menstruatie mogen absoluut geen bijzaak zijn in toekomstig onderzoek”, zegt Victoria Male, immunoloog in het Imperial College London.

Vrouwen die last hebben van een gewijzigde cyclus, hoeven zich overigens geen zorgen te maken. ,,De veranderingen in de menstruatiecyclus zijn in ieder geval kortstondig en ongevaarlijk. Langer dan twee of drie cyclussen zal het niet duren. In de meeste gevallen betekent het dat je lichaam reageert op het vaccin en dat je immuunsysteem in actie is geschoten. Dat is eigenlijk alleen maar goed nieuws”, verklaart Steven Weyers, gynaecoloog en diensthoofd van de Vrouwenkliniek van UZ Gent.