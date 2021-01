Droge keel, verstopte poriën en sneller ademen: dit gebeurt er achter je mondkapje

Mondkapjes op straat het nieuwe normaal? 'Een ramp voor dieren dreigt’

19 januari Bij supermarkten op het parkeerterrein, rondom bushaltes, zelfs in het bos duiken ze op; mondkapjes. In alle soorten en maten, vaak achteloos gedumpt. Met alle gevolgen van dien, want die mondmaskers zitten vol plastics. Om nog maar te zwijgen over de elastieken waar vogels in vast komen te zitten.