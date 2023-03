Droge en gebarsten lippen? Dit helpt volgens dermatologen het beste

Droge, gebarsten lippen komen vaak voor in de wintermaanden, als de luchtvochtigheid laag is. Maar ook in het voorjaar en in de zomer kunnen (mede door de zon) klachten de kop op steken. Wat kun je doen om droge lippen te voorkomen? En hoe kun je zorgen dat de barstjes snel weer genezen?

Droge lippen met schilfertjes komen regelmatig voor en kunnen zeer hinderlijk zijn, weet Marije Kroon, dermatoloog en fleboloog aan het Medisch Centrum Jan van Goyen. ,,De huid van de lippen bevat geen zweet- en talgkliertjes en is erg dun. Daardoor droogt de huid van de lippen sneller uit.”

De meest voorkomende oorzaak van droge lippen is uitdroging. Dit kan komen door een droge lucht in huis of op kantoor, maar ook door blootstelling aan de zon of onvoldoende hydratatie. Droge lippen kunnen een signaal zijn dat het lichaam onvoldoende vocht heeft. Drink daarom voldoende om je lichaam te hydrateren.

Ga als je last hebt van droge lippen na of de luchtvochtigheid in huis of op het werk niet te laag is. Als dit het geval is, kan het plaatsen van een luchtbevochtiger helpen.

Eiwit in speeksel maakt herstel moeilijker

In sommige gevallen zijn geneesmiddelen, zoals plastabletten of middelen tegen acne, de boosdoener. Bij geneesmiddelen die droge lippen veroorzaken, kan in overleg met de behandelend arts soms de hoeveelheid per dag iets worden verlaagd.

Bij uitgedroogde lippen hebben de meeste mensen van nature de neiging om de lippen met de tong af te likken zodat ze weer vochtig worden. ,,Dit helpt niet echt, hierdoor drogen de lippen juist nog meer uit”, waarschuwt Kroon. Het vocht op de lippen verdampt namelijk en neemt hierbij vocht uit de lippen mee.

Bovendien bevat speeksel amylase. Dit is een eiwitsplitsend enzym dat eiwitten in de huid kan afbreken, waardoor de huid van je lippen moeilijker herstelt, weet dr. David Njoo, dermatoloog in de maatschap Dermatologie Ziekenhuisgroep Twente en hoofdredacteur van Huidarts.com.

Een belangrijk advies om droge lippen te voorkomen (en te genezen), is de tip om de lippen niet te bevochtigen. Ook het lostrekken van velletjes van de lip kan klachten erger maken. Je hoort weleens dat je je lippen moet scrubben om van losse velletjes af te komen. Dit raadt dr. Njoo af. ,,Scrubben kan de gevoelige huid van de lippen beschadigen, waardoor deze moeilijker herstelt. Het is beter om de lippen alleen in te vetten.”

Door de lippen goed vet te houden met een lippenbalsem kun je droge lippen mogelijk ook voorkomen. Sommige ingrediënten kun je daarbij beter vermijden. ,,Parfum, menthol en bepaalde conserveringsmiddelen kunnen irritatie geven aan de lippen, waardoor ze juist nog meer kunnen uitdrogen. Pure vaseline en olie hebben mijn voorkeur”, tipt Kroon.

Lippenbalsem met SPF

Door uitdroging en het herhaaldelijk likken aan lippen kan eczeem rond de lippen ontstaan. Als dit wordt veroorzaakt door het frequent aflikken van de lippen, wordt dit ook wel lip licking dermatitis genoemd. Toch hoeft lippen niet altijd de oorzaak te zijn: eczeem rondom de lippen wordt soms veroorzaakt factoren van buitenaf.

Een contactallergie kan eczeem rondom de lippen veroorzaken. ,,Veel voorkomende oorzaken zijn lippenstift, tandheelkundige producten en medicinale zalfjes. Koortslipcrème bijvoorbeeld is berucht”, vult Njoo aan. Eczeem kan bovendien worden veroorzaakt door uitdroging, bijvoorbeeld na zonblootstelling of blootstelling aan droge koude lucht.

Met het voorjaar en de zomer in het vooruitzicht is het goed om de lippen extra goed te beschermen tegen de zon met een goede SPF, besluit Kroon. ,,In sommige lippenbalsems zit een SPF, maar deze is vaak relatief laag (15). Daarom is het goed een lippenbalsem met SPF meerdere keren per dag aan te brengen.”