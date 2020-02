Dokter, doet u mij (g)een kuurtje

'Overle­vings­kans kankerpa­tiën­ten neemt ieder jaar iets toe'

20 januari De kans dat iemand die de diagnose kanker krijgt, vijf jaar later nog leeft, neemt elk jaar met ongeveer een procent toe. De overlevingskans was gemiddeld 65 procent in 2018 en een jaar eerder 64 procent, blijkt uit de Nederlandse Kankerregistratie. In dat onderzoek wordt het diagnosejaar vergeleken met de situatie vijf jaar later.