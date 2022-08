Djoeke en Emma helpen zwangeren die alleen naar kliniek moeten: ‘Abortusbuddy’s zijn hard nodig’

Persoonlijk verhaal Latifa ontvlucht­te Congo om haar uiterlijk toen ze baby was, nu breekt ze hier door als model

Er gaat bijna geen dag voorbij dat de Afrikaanse Latifa Mwazi, met haar goudkleurige lokken, indringende blauwe ogen en lichte huidskleur, geen complimenten krijgt over haar uiterlijk. Dat was niet altijd zo. Ze moest Congo zelfs ontvluchten vanwege haar witte huid: ,,Ze sloegen me met een stok.”

8 augustus