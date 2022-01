Dit zijn de lange- en kortetermijneffecten van stoppen met alcohol

Na de feestdagen meedoen met Dry January? We vroegen experts wat er gebeurt met je gezondheid als je dat biertje of wijntje vervangt door een spa rood.

Nederlanders drinken gemiddeld 7 liter pure alcohol per jaar, blijkt uit cijfers van het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP. ,,Alcohol is misschien wel de smeerolie van de samenleving”, zegt Bovens daarover. Toch is het percentage mensen dat niet drinkt of luistert naar het drinkadvies van de Gezondheidsraad in 2020 gestegen naar 44,4 procent, weet Ninette van Hasselt, Hoofd expertisecentrum alcohol van het Trimbos-instituut.

Jaarlijks doen steeds meer mensen mee aan Dry January (in Nederland georganiseerd door IKPas); de campagne die in het leven werd geroepen om mensen bewuster te maken van hun alcoholgebruik. ,,Dat is wel effectief gebleken”, aldus Bovens. ,,Mensen die eraan meedoen maken na die maand vaak bewustere keuzes.”

De effecten van stoppen met alcohol

Volgens Peter Jansen, Emeritus hoogleraar leverziekten aan het AMC heeft kortstondig stoppen met alcohol drinken weinig effect op je gezondheid. Van Hasselt daarover: ,,Mensen slapen vaak beter als ze een tijdje geen alcohol drinken, ze voelen zich fitter, en merken dat hun huid herstelt, gezien alcohol de huid uitdroogt en ook afvallen gaat makkelijker.”

Quote Het is verstandi­ger om dagelijks één glas te drinken dan één keer per week tien glazen bier Peter Jansen, Emeritus hoogleraar leverziekten

Herstel lever na stoppen met alcohol

Volgens Jansen merken ‘veeldrinkers’ meer van een alcoholstop dan mensen die af en toe een glas drinken. De hoogleraar zegt dat het verstandiger is om dagelijks één glas te drinken dan één keer per week tien glazen bier, wat hij onder ‘bingedrinking’ schaart. ,,Grote hoeveelheden alcohol op korte termijn tasten de lever aan, waardoor er een ontsteking kan ontstaan. Teveel alcohol kan dan ook onomkeerbare leverschade tot gevolg hebben. Het goede nieuws is dat de lever, gezien de herstellende capaciteit van het orgaan, door alcoholonthouding weer kan herstellen.”

IkPas begeleidt het hele jaar door mensen die willen stoppen of minderen met alcohol drinken. Bovens doet onderzoek naar de deelnemers. ,,Zes weken na die periode heeft tweederde hun alcoholgebruik gehalveerd, met betere leverwaardes tot gevolg.”

Bekijk hieronder de video van de Universiteit van Nederland: Wat doet een maand zonder alcohol met je lichaam?

Bewuster over alcoholgebruik

Daarnaast merkt Bovens dat mensen die een alchoholstop inlassen bewuster over hun alcoholgebruik gaan nadenken. Dat herkent Van Hasselt. ,,We plakken vaak een drankglas op alles wat leuk en gezellig is, maar als je nagaat waar dat beeld vandaan komt, kom je uit bij de beeldvorming.” Volgens Bovens associëren veel mensen bijvoorbeeld het terras met alcohol. ,,Hetzelfde geldt voor het studentenleven. Net als dat je nipt aan een glas wijn en een glas bier snel wegdrinkt.”

Toch ziet Bovens steeds meer mensen die er bewust voor kiezen om niet meer te drinken. ,,Het wordt steeds normaler gevonden. En de groepsdruk die het drinken vaak met zich meebrengt, omdat het saai zou zijn, neemt daarmee af.”

Ervaringen stoppen met alcohol drinken

In januari 2019 stopte Caroline (35) van de ene op de andere dag met alcohol drinken. De voornaamste reden was dat ze wilde stoppen met roken. ,,Voor mij waren alcohol en sigaretten zo aan elkaar gelinkt, dat ik niet kon stoppen met roken.” Nu merkt ze vooral de voordelen van haar keuze. ,,Niet dat ik veel dronk, meer een gezellig aantal glazen wijn in het weekend. Als je drinkt, ben je de dag daarna toch wat moe. Nu sta ik met gemak om 07.00 uur naast mijn bed.”

Quote Ik begon met af en toe een wijntje, tot ik twee maanden lang iedere dag een fles dronk Eric (38)

In januari 2020 deed Eric (38) mee aan Dry January. ,,Mijn drankgebruik werd steeds meer. Ik begon met af en toe een wijntje, tot ik twee maanden lang iedere dag een fles dronk. Dat merkte ik aan mijn lichaam. Ik vond mezelf te dik en ongezond.” Eric zag alcohol als startpunt van alles. ,,Als ik dronk, ging ik ook snacken.” Af en toe een wijntje was voor hem geen optie. ,,Ik was heel zwartwit daarin, dus dan doe ik het gewoon helemaal niet meer.”

Sinds Eric is gestopt met drinken is er veel veranderd. ,,Mentaal is het heel anders voor mij nu. Als ik ’s ochtends wakker word ben ik wel eens moe, maar een kater is er niet meer, waardoor ik mijn dag heel anders begin. Veel beter.”

Voor altijd stoppen met drinken?

Sluiten Caroline en Eric drinken voor de rest van hun leven uit? ,,Er zijn zulke goede alcoholvrije alternatieven”, aldus Caroline. ,,Ik hoef niet meer anders.” Voor Eric ligt het wat genuanceerder. ,,De verboden vrucht is het meest interessant, dus als ik mezelf dat ga verbieden wil ik het juist meer. Ik wil in ieder geval niet meer thuis drinken, of op werk. Maar als ik weer eens op een feestje ben als alles weer mag en ik heb zin in een glas wijn, dan neem ik het. Maar dan moet het wel een hele goede wijn zijn. En maar één glas.”

Dit artikel verscheen eerder op deze site op 13 mei 2021.

Bekijk hieronder onze video’s over gezondheid: