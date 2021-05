Dit zijn de lange- en korte termijn effecten van stoppen met alcohol

Nederlanders drinken gemiddeld 7 liter pure alcohol per jaar, blijkt uit cijfers van het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP. ,,Alcohol is misschien wel de smeerolie van de samenleving”, zegt Bovens daarover. Toch is het percentage mensen dat niet drinkt of luistert naar het drinkadvies van de Gezondheidsraad in 2020 gestegen naar 44,4 procent, weet Ninette van Hasselt, Hoofd expertisecentrum alcohol van het Trimbos-instituut.