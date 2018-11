Dit zeg je (niet) tegen rouwende nabestaanden

Update Wereldwijd onderzoek: in tien jaar 83.000 doden door medische implanta­ten

25 november De controle op medische implantaten is zó gebrekkig dat daardoor levens in gevaar komen. Dat blijkt uit groot internationaal onderzoek genaamd ‘Implant Files’. Medische hulpmiddelen, die zogenaamd ‘veilig’ zijn, kunnen in tien jaar tijd worden gekoppeld aan 1,7 miljoen gevallen van letsel en bijna 83.000 doden.