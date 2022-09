Dit verandert er aan je zorgverzekering: ‘Moet beschikbaar en betaalbaar blijven’

In de troonrede werd stilgestaan bij het belang van het beschikbaar en betaalbaar houden van de zorg voor iedereen. Meer specifiek: ,,Voor iedereen de juiste zorg op de juiste plek op het juiste moment.” Het kabinet zet daarbij vooral in op het versterken van de eerstelijnszorg in de vorm van huisartsen en wijkverpleging.

,,De huisarts valt onder de basisverzekering, daar hoef je dus niet voor te betalen”, zegt Mirjam Prins, zorgverzekeringexpert bij Independer. ,,Verzekeringstechnisch verandert er dus niets. Het voordeel is wel dat deze kosten niet ten laste gaan van je eigen risico.” Het eigen risico blijft met 385 euro gelijk aan vorig jaar.

Belang van preventieve zorg

Verder werd net als vorig jaar stilgestaan bij het belang van preventieve zorg. Op basis van het preventieakkoord hamert het kabinet op het stimuleren van meer bewegen en een gezonde levensstijl. Zo zal onder meer de accijns op frisdranken stijgen.

Ook werd duidelijk dat het kabinet zich voorbereidt op de mogelijkheid van een volgende pandemie. De basisverzekering werd al tijdelijk uitgebreid met herstelzorg na corona. Dat is nu met een jaar verlengd, tot 1 augustus 2023. Door deze tijdelijke maatregel wordt de paramedische herstelzorg bij ernstige coronaklachten vergoed. Onder paramedische zorg valt onder meer fysiotherapie, logopedie en ergotherapie.

Wat verandert er nog meer?

Per 1 januari 2023 verdwijnt de vergoeding van vitamine D uit het basispakket. Daarnaast wordt bij een zwangerschap de combinatietest, bestaande uit een bloedtest en een nekplooimeting bij het ongeboren kind, niet langer vergoed. In geval van een medische indicatie kunnen ouders vanaf 1 januari 2023 wel aanspraak maken op de Niet Invasieve Prenatale Test (NIPT). Hiervoor geldt dan geen eigen risico. Zonder medische indicatie kun je de test ook laten uitvoeren. Per 1 april verdwijnt de eigen bijdrage van 175 euro.

Verder staan er in het regeerakkoord plannen om anticonceptie beter toegankelijk te maken voor kwetsbare groepen en het gratis maken van de 20 wekenecho. Sinds juli 2022 is immunotherapie met het kankermedicijn nivolumab toegevoegd aan de basisverzekering.

De zorgpremie gaat omhoog

Ook werd bekend dat de zorgpremie naar verwachting met 11 euro per maand zal stijgen tot circa 137 euro. ,,Dat is een hoge stijging”, zegt Prins. ,,Je kan wel spreken van een trendbreuk. De afgelopen jaren ging het om een stijging van enkele tientjes per maand. Voor dit jaar gaat het om een stijging van 127 euro op jaarbasis.” De stijgende zorgkosten zijn volgens Prins vooral het gevolg van de toenemende behandelmogelijkheden, de extra vraag naar de zorg door de vergrijzing en de inflatie. Het gaat hier wel slechts om een indicatie. In november komen de zorgverzekeraars met hun definitieve premies voor het komende jaar. De zorgtoeslag wordt in 2023 eenmalig verhoogd met 412 euro. Dat komt neer op een stijging van 34 euro per maand.

