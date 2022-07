Dikke kater na een nacht feesten? Een nieuwe pil moet dat voorkomen

Wakker worden zonder kater na een nacht feesten? Een anti-katerpil die recent op de markt is gebracht moet dat mogelijk maken. De pil zou misselijkheid en hoofdpijn na het drinken van alcohol voorkomen. Experts zijn sceptisch.

Het gaat om een supplement van het Zweedse merk Myrkl dat in het Verenigd Koninkrijk online wordt verkocht. De pil zou één uur na inname van de alcoholische versnaperingen tot 70 procent van de alcohol afbreken. Als iemand bijvoorbeeld 50 milliliter sterke drank drinkt die 20 milliliter pure alcohol bevat, komt er uiteindelijk maar 6 milliliter van de alcohol in de bloedbaan terecht, beweert de fabrikant. Hoe dat kan? De anti-katerpil zou verschillende goede bacteriën, een aminozuur en vitamine B12 activeren in de darmen waarmee de alcohol wordt afgebroken, nog voordat die de lever bereikt.

Twee pillen

Eigenlijk bestaat het supplement uit twee pillen. De eerste pil moet de gebruiker zo'n 12 uur vóór het drinken innemen. De tweede pil moet een uur voor het eerste glas alcohol genuttigd wordt, doorgeslikt worden. Het wondermiddel werkt dus niet bij een spontane drinksessie.

Myrkl is door de fabrikant zelf één keer getest op 24 proefpersonen. Vorige maand publiceerde Myrkl de uitkomsten van die test waaruit bleek dat het innemen van de tabletten vóór het drinken de alcoholconcentratie in het lichaam vermindert. Binnen een halfuur ging het om de helft van de alcohol, na één uur om bijna driekwart.

Complex

De pillen klinken eigenlijk te mooi om waar te zijn. Dus: zijn ze echt zo efficiënt? Niet iedereen is overtuigd. Volgens Sally Adams, universitair hoofddocent psychologie aan de University of Birmingham zijn er helemaal geen producten die een kater kunnen voorkomen of genezen. Dat vertelde ze aan Euronews Next. „Een kater bestaat uit uitdroging; hoofdpijn; irritatie van maag en dunne darm, ga zo maar verder. Dat zijn te complexe processen om met één product te kunnen oplossen.”

Maar Håkan Magnusson, de eigenaar van Myrkl, zegt: ,,Hoewel Myrkl op geen enkele manier is ontworpen als een excuus om te veel te drinken, en het je ook niet tegenhoudt om dronken te worden, zijn we er echt van overtuigd dat het een baanbrekend product is voor gematigde drinkers.”

Ook in Nederland zijn de laatste jaren verschillende middeltjes tegen een kater op de markt verschenen. In 2017 ontwierpen een vader en zoon een pil op basis van groene thee die katerkwalen tegen zou gaan. Twee jaar later ontwikkelden drie studenten een recept waarmee de nare gevolgen van een nacht alcohol drinken als sneeuw voor de zon zouden verdwijnen.

