Deze slimme pil gaat de vervelende endoscopie overbodig maken: ‘De buik is nog een grote black box’

MET VIDEO Al meer dan half miljoen ingezameld voor pizzakoe­rier die vijf kinderen redt uit brandend huis

Een pizzakoerier uit de Amerikaanse staat Indiana is een lokale held geworden, nadat hij vijf kinderen wist te redden uit een brandend huis. Bij een inzamelingsactie, om de ziekenhuiskosten van de redder in nood mee te betalen, is al meer dan een half miljoen dollar opgehaald.

9:47