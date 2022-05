Deze nieuwe manier van borstkanker opsporen is sneller, vriendelijker én prettiger

met video Frustratie bij patiënten én artsen: wachtlijs­ten operaties nog nauwelijks weggewerkt

Het lukt ziekenhuizen nauwelijks om de wachtlijsten weg te werken. Ruim 100.000 extra patiënten wachten nog op een operatie. Het lange wachten vraagt veel van patiënten met pijn, maar een oplossing is niet direct voorhanden. Na twee jaar corona is de rek er voor het ziekenhuispersoneel wel uit. ‘Het is een enorme puzzel.’

6 mei