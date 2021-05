Dermatologe: ‘Hand-eczeem ligt door het vele wassen op de loer en kan zich uitbreiden’

Ook zo’n rode, jeukende handen? Dat komt omdat we ze zo vaak wassen. Daarom drogen ze uit. Hoe vaker in water, hoe droger de huid. En dat geeft gevaar voor handeczeem dat zich vervolgens weer kan uitbreiden.

Dermatologe Gertruud Krekels snapt dat het vreemd lijkt. En het gaat verder want: beter voor de handen is de inmiddels bekende maar agressief klinkende desinfecterende alcoholgel. ,,Alcohol droogt minder uit dan water”, weet ze.

Krekels werkt bij het Eindhovense huidcentrum MoshA en is verbonden aan het Radboudumc en de TU/e voor onderzoek. En ze snapt meteen waarom we bellen, want de klachten zijn overbekend. ,,Huid droogt uit van water en zeep. Daar wordt ze rood, gevoelig en kwetsbaar van. Vooral nu we het langer en vaker dan normaal doen, is verzorging broodnodig. Een eenvoudige vette handcrème kan veel helpen.”

Ze heeft het over een ‘atopische constitutie’. Dat heeft te maken met (overig) eczeem, hooikoorts, astma, bronchitis en galbulten. Een op de tien Nederlanders heeft, al dan niet bewust, een grotere kans op handeczeem. ,,En die ligt nu helemaal op de loer.” Minder wassen is geen optie. Maar: alcohol droogt minder uit en is dus beter. ,,Vooral de spray. De ervaring leert dat mensen minder lang wassen met dat spul dan met gewone zeep. Die twintig seconden blijven wel gelden.” Het beste alternatief is een zeepzalf: cetomacrogol. Bij elke drogist te krijgen.

Goede raad

Het is oppassen voor handeczeem. ,,Je geeft het gauw door aan andere plekken van je lichaam, vooral met dunne huid. Denk aan je oogleden en de hals.” De kloven in de ruwe huid maken hem ook bevattelijk voor bacteriën en schimmels.

Insmeren dus. Handcrème, die zeepzalf. Van vaseline is Krekels geen voorstander. ,,Dat laat een vette laag achter.” Een goede raad: smeer je handen voor het slapen gaan in en doe er een dun boterhammenzakje om, of zo’n dunne handschoen van de tankstations. Niet de bekende latex dingen: ,,Die knellen, dat wordt broeien, zweten en dat droogt weer uit.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.