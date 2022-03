De zomertijd gaat komende zondag in: gaat de klok vooruit of achteruit?

Twee keer per jaar verzetten we de klok. In het najaar een uur achteruit, in het voorjaar een uur vooruit. Wanneer gaat de zomertijd in 2022 in? Waarom gaat de klok eigenlijk een uur vooruit? Wat levert het ons op? En wat doet de rest van de wereld?

Wanneer gaat de zomertijd in?

De zomertijd gaat dit jaar op zondag 27 maart in. De klok gaat dan een uur vooruit, van 02.00 uur naar 03.00 uur. Hierdoor is het 's ochtends iets langer donker en 's avonds langer licht. Ieder jaar gaat de zomertijd in op de laatste zondag van maart en wordt deze weer teruggedraaid op de laatste zondag van oktober. Dan gaat de wintertijd weer in. Of eigenlijk de standaardtijd, want de wintertijd is de ‘echte’ tijd.

Waarom gaat de klok een uurtje vooruit?

De zomertijd is officieel in 1977 in Nederland ingevoerd. In 1996 is de zomertijd ook een afspraak van de Europese Unie geworden. We zijn ermee begonnen zodat het daglicht beter overeenkomt met de periode waarin de meeste mensen overdag wakker zijn. Daarbij was ook bedacht dat we ermee konden bezuinigen op verlichting.

De zomer- en wintertijd zijn al langer een punt van discussie. In 2018 stelde de Europese Commissie voor om te stoppen met het verzetten van de klok, maar dat voorstel is er (nog) niet doorheen gekomen. Ondertussen mogen de EU-lidstaten zelf bepalen of ze het ritueel willen afschaffen en welke tijd ze als standaardtijd willen hanteren. Doordat dit tot onlogische tijdsverschillen in Europa kan leiden, verzetten veel landen nog altijd ‘gewoon’ ieder halfjaar de klok.

Verzet heel de wereld de klok?

Nee, niet ieder land doet mee met de zomertijd. Ongeveer zeventig landen in de wereld verzetten halfjaarlijks de klok. Daar valt heel Europa onder, behalve Armenië, Azerbeidzjan, Georgië, IJsland, Rusland, Turkije en Wit-Rusland. Ook zijn er landen, bijvoorbeeld Australië en de Verenigde Staten, die in sommige delen van het land de tijd verzetten. Niet ieder deel van het land doet dus mee, wat weer voor tijdsverschil binnen het land zorgt.

Hoe vergeet ik niet wanneer de klok voor- of achteruit moet?

Om niet te vergeten of de klok voor- of achteruit moet in maart of oktober, helpen de volgende ezelsbruggetjes. In het voorjaar gaat de klok vooruit en in de winter, als het de temperaturen achteruit gaan, gaat de klok achteruit. In de fall (herfst) valt de klok achteruit en in de spring (voorjaar) springt de klok vooruit.