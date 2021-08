De schoonmoeder van Desiree (51) sloeg ineens wartaal uit. Door direct in te grijpen, redde zij haar leven

Deze therapie verkleint tumor in dikke darm en maakt operatie straks mogelijk overbodig

5 augustus Een nieuwe therapie voor mensen met niet uitgezaaide darmkanker zorgt ervoor dat de tumor kleiner wordt of zelfs verdwijnt. Het HagaZiekenhuis in Den Haag boekt er samen met het Antonie van Leeuwenhoek in Amsterdam veelbelovende resultaten mee. ‘Meer dan we gehoopt hadden’.