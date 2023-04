De overgang: flauwe grappen maken helpt niet, erover praten wel

Morgen begint de Week van de Overgang. Thema dit jaar: als je weet hoe het zit, kun je er wat mee doen. Schaam je niet, maar praat erover. Want alle vrouwen komen er doorheen, en voor velen is het zelfs het begin van een mooie nieuwe levensfase.

‘Met de overgang zit het als volgt: er is helemaal geen overgang. De veranderingen zijn er opeens en je moet het voortaan maar met je nieuwe zelf doen’, schrijft Maike Meijer (bekend van Toren C) in Wen Er Maar Aan, een bestseller over een vrouw in de overgang. Niemand kijkt er naar uit. Maar het is een gegeven: alle vrouwen rond de 45 zitten of komen vrijwel zeker in de overgang. Wat en hoeveel je van je veranderende hormonen merkt, is voor jou anders dan voor je zus, vriendin, buurvrouw of collega.

De overgang is hot, net zo hot als een opvlieger. Maar flauwe grappen maken helpt niet, erover praten wel. Met speciale hormoon-retreats, overgangsklinieken en de Week van de Overgang lijkt het taboe langzaam te verdwijnen. Toch weten heel veel vrouwen niet wanneer ze in de overgang zijn, wat ze nu eigenlijk staat te wachten en hoe zij (en hun omgeving) met die soms turbulente periode moeten omgaan.

Quote De overgang kan zorgen voor prikkel­baar­heid en slecht slapen Ginny Chamorro, Praktijk Dr. Gynn

De menopauze is de fase van de laatste menstruatie, de overgang zijn de jaren daar omheen, legt gynaecoloog en overgangsexpert dr. Ginny Chamorro van praktijk Dr. Gynn uit. Ze geeft in haar praktijk lezingen en consulten over voeding, stress, slaap en beweging aan vrouwen. ,,Tijdens de overgang wordt de menstruatie onregelmatig en raken de hormonen uit balans. Dat kan zorgen voor onder meer prikkelbaarheid en slecht slapen, sombere gevoelens, een droge vagina, afnemend libido, stress, vergeetachtigheid en gewichtstoename.’’

Online overgangskliniek

In Nederland zijn op dit moment 1,8 miljoen vrouwen in de overgangsleeftijd, 80 procent daarvan ervaart klachten en 20-30 procent heeft te maken met heel ernstige klachten, waarbij ze worden belemmerd in hun dagelijkse functioneren. Om deze vrouwen veel sneller te kunnen helpen, richtte gynaecoloog Marese Bulstra samen met twee andere overgangsexperts AAYA op: een online overgangskliniek. Vrouwen kunnen er terecht met gezondheidsklachten die in de zorg nog vaak worden bestempeld als ‘vaag’, of worden toegeschreven aan een druk leven en stress. Soms worden ze zelfs als burn-out gediagnosticeerd.

Quote Het is hoog tijd dat vrouwen van 40+ zich niet meer verloren voelen in hun lichaam Marese Bulstra, gynaecoloog en overgangsexpert bij AAYA

Prikkelbaar en vermoeid

,,Veel vrouwen blijven daardoor rondlopen met overgangsklachten en krijgen vaak niet de juiste hulp’’, zegt Bulstra. ,,Soms hebben deze klachten grote gevolgen voor de tweede helft van het leven van vrouwen; relaties kunnen stranden en carrières hebben eronder te lijden. Het is hoog tijd dat vrouwen van 40+ zich niet meer verloren voelen in hun lichaam, maar duidelijkheid krijgen over de oorzaak van hun klachten en ze ook kunnen oplossen, zodat ze veel meer van die tweede helft kunnen genieten.’’ Eén ding staat vast: iedereen komt er doorheen en voor heel veel vrouwen is het een begin van een nieuwe levensfase.

Doe-het-zelf overgangskit

Nederlandse vrouwen (in veel omringende Europese landen en de VS staat de overgang al veel langer op de maatschappelijke agenda) worden nog regelmatig geacht de periode van de overgang in stilte te doorstaan, terwijl er zoveel manieren zijn om de klachten te verminderen of zelfs helemaal te elimineren, zegt gynaecoloog Bulstra. ,,Wie zich aanmeldt bij de online overgangskliniek krijgt door middel van videobellen een intakegesprek. Praten over de klachten is de eerste stap.’’ Daarna krijgen ze een flinke vragenlijst en een medische thuiskit toegestuurd om onder meer bloed te prikken en de buikomvang te meten. In het lab wordt daarna bijvoorbeeld gekeken naar schildklierproblemen, plus het cholesterol- en vitamine D-gehalte. Tot slot volgt een gesprek met een overgangsconsulente voor het opstellen van een stappenplan.

Bereid je voor

Ook als de menopauze nog ver weg lijkt, is het goed om je alvast voor te bereiden op deze fase, zodat je symptomen eerder kunt herkennen en aanpakken. Begin al veel eerder met het naleven van een gezonde levensstijl, daar heb je tijdens de overgang veel profijt van. En praat erover, deel ervaringen met andere vrouwen om zo het taboe erop te doorbreken, zeggen de overgangexperts. Dr. Bulstra: ,,Zodat in de toekomst niet de hormonen leidend zijn, maar de vrouw zelf.’’

Hormonen in balans: zo doe je dat In de overgang (maar liever begin je er al mee vóórdat de overgang start) moet je extra goed zorgen voor een goede hormoonbalans, aldus dr. Chamorro. 1. Eet gezond. ,,Hou je aan het Mediterrane dieet, met vette vis, gevogelte, olijfolie, seizoensgroenten en fruit, peulvruchten, zaden en bonen. Eet geen eten uit pakjes en zakjes. Eet weinig suikers, het liefst alleen als je het koppelt aan een maaltijd, zoals bij een toetje. Beperk je eetmomenten tot twee of drie per dag en eet zo min mogelijk tussendoortjes.’’ Quote Ga die dijen en billen die in elkaar overlopen te lijf door te sporten vóór je eerste maaltijd, dat is extra goed voor de vetverbran­ding Ginny Chamorro, Praktijk Dr. Gynn 2. Beweeg. ,,Door te bewegen maak je endorfine aan, voel je je mentaal beter en zit je lekkerder in je vel. Ga die dijen en billen die in elkaar overlopen - typisch voor het vrouwenlichaam tijdens de overgang - te lijf door te sporten vóór je eerste maaltijd, dat is extra goed voor de vetverbranding. Combineer cardio met krachtoefeningen voor een goede spieropbouw en vetverdeling. De 7-minute-work-out is ideaal, maar ook wandelen en tussendoor een paar keer opdrukken op een bankje is een goed idee. Doe vooral iets wat je volhoudt, al is het de auto iets verderop parkeren en naar huis wandelen.’’ 3. Ontspan. ,,Stress kan overgangsklachten verergeren. Zet daarom kruisjes in je agenda voor ontspannende activiteiten, zoals een vriendin bellen, ademhalingsoefeningen, yoga, een rondje hardlopen of naar de film of een museum gaan. Het stresshormoon cortisol, in combinatie met de afname van oestrogeen en de relatieve toename van testosteron, zorgt in deze periode dat vet vooral rondom de taille en de buik wordt opgeslagen. Hoe minder stress, hoe minder vet.’’ Quote Neem alle tijd om opgewonden te raken, gebruik bijvoor­beeld een seksspeel­tje en glijmiddel Ginny Chamorro, Praktijk Dr. Gynn 4. Slaap (en seks!). ,,Slaap is als een wasstraat voor je hormonen. Stop voor een goede nachtrust op tijd met eten, alcohol en koffie drinken en met naar schermen kijken. En je zou het bijna vergeten tijdens de overgang, maar seks was ooit ook heel ontspannend. Omdat oestrogeen afneemt kan de vagina droger worden, waardoor seks pijnlijker kan zijn. Neem daarom alle tijd om opgewonden te raken, gebruik bijvoorbeeld een seksspeeltje en glijmiddel of vraag bij de gynaecoloog om capsules die de droogheid verhelpen.’’ 5. Bio-identieke hormonen. ,,Door het nemen van de hormonen oestrogeen en progesteron (via een spray, pleisters of capsules) kunnen overgangsklachten soms als sneeuw voor de zon verdwijnen.’’

Voor informatie over de overgang ga naar www.weekvandeovergang.nl, www.vrouwenindeovergang.nl of www.drgynn.nl.