‘De man’ is naarstig op zoek naar zijn identiteit: ‘Met geluk kom je beter uit de zoektocht dan je erin ging’

Als we psychotherapeut Esther Perel, dj Giel Beelen en de initiatiefnemers van de site Mannenkracht moeten geloven, is 2021 het jaar van de man en is de man flink in de war. Met behulp van boeken, cursussen, platforms en praatgroepen is hij op zoek naar zijn identiteit. Ik begrijp dat wel. Ik kan hier best bekennen dat ik ook een tijd in de war ben geweest. Daar had ik een jaar of acht geleden een prima reden voor: mijn eerste dochter was op komst. Het vooruitzicht daarvan greep me zo aan dat ik er een dichtbundel aan wijdde met de omineuze titel De man die ophield te bestaan. Mijn probleem was het donkerbruine vermoeden van wat me te wachten stond: niet meer voor mezelf leven, maar voor mijn vrouw en kind. Nooit meer onbezorgd doen en laten wat ik wilde, opstaan en gaan slapen wanneer ik daar zin in had. Nooit meer spontaan een nieuw gedicht schrijven, maar moeten wachten tot ik niets beters meer te doen had. Nooit meer lekker blijven hangen in de kroeg. Ik begreep wel dat ik binnen een half jaar in een vader moest veranderen, maar hoe? In mijn geval: door al mijn hoop en vrees om te zetten in gedichten. Of het een beetje heeft gewerkt kunt u misschien het beste aan mijn dochters (5 en 8) vragen.