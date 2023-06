De keren dat ik naar het aanrecht ben gesommeerd of een verkrachting werd toegewenst, zijn niet op één hand te tellen

wijntest Hamersma test 148 alcohol­vrije wijnen: van deze 5 krijg je geen kater, wel een goed humeur

Dat Harold Hamersma geen liefhebber is van alcoholvrije wijn, is bekend. Nu het aanbod met 50 procent gegroeid is, gaat hij toch de uitdaging aan. ,,Ik heb helemaal niks tegen alcoholvrije wijn. Maar wel tegen alcoholvrije wijn die niet lekker is.” Met een panel van vijf vakmensen én drie ‘gewone stervelingen’ test hij 148 wijnen in een blindproeverij.