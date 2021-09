De invloed van dating-apps op onze seksualiteit: is veelvuldig gebruik ongezond?

Ruim anderhalf jaar lang kregen we te horen dat we mensen op afstand moesten houden. Vooral voor singles was de coronacrisis mede daarom een lastige periode. Niet gek dus, dat juist in die tijd het gebruik van dating-apps is toegenomen. Maar wat zijn nu de voor-en nadelen van deze apps en wat voor invloed hebben ze op onze seksualiteit?

Terwijl je onderuitgezakt op de bank in je joggingbroek ligt kun je ongegeneerd swipen. In eerste instantie lijkt het alsof deze apps onze behoefte aan intimiteit vervullen, tegelijkertijd is het aanbod enorm. Toch kan er op de lange termijn iets ongezonds zitten aan het veelvuldig gebruik van datingapps zegt Herm Kisjes, behandelaar bij GGZ Momentum en docent. Samen met psycholoog Matthijs Kruk schreef hij het boek Lust als Last waarin ze de lezer meenemen in de verborgen wereld van mensen die een problematische relatie met seks hebben ontwikkeld.

Intentie

,,Sommige mensen hebben de ene na de andere seksdate terwijl ze eigenlijk verlangen naar een lange stabiele relatie.” Kisjes legt uit dat mede door technologie seks een andere rol heeft gekregen en onze seksuele gezondheid daardoor in het gedrang kan komen. „Met één druk op de knop kun je op je telefoon porno kijken. Vroeger moest je daarvoor naar de videotheek.” Volgens de behandelaar is een van de negatieve bijwerkingen van dating-apps dat ze al snel onderdeel worden van gewoontegedrag. „Mensen zitten op de wc en swipen dan snel even naar links en rechts. Door de dating-apps ben je minder gefocust op jezelf en je omgeving, maar nog meer op je telefoon en de stroom van berichten.”

Quote Als je bijvoor­beeld al slecht in je vel zit door een scheiding of veel stress hebt kunnen da­ting-apps dat gevoel juist versterken Herm Kisjes

Het heeft allemaal te maken met de reden waarom je gebruik maakt van een dating-app „Als je bijvoorbeeld al slecht in je vel zit door een scheiding of veel stress hebt dan kunnen dating-apps dat gevoel juist versterken. Terwijl het na een paar uurtjes scrollen kan lijken alsof die gevoelens van eenzaamheid of verveling er niet meer zijn. In dat geval kan een datingapp een snelle oplossing zijn voor een groter onderliggend probleem.”

Volledig scherm Swipen op Tinder kan verslavend zijn. © ANP XTRA

Wel moet volgens Kisjes worden opgemerkt dat dating-apps voor volwassenen met een druk leven juist een ‘fantastische online speeltuin’ kunnen zijn. „Het is vooral handig om snel iemand te ontmoeten als je weinig tijd hebt. Maar het kan nog wel interessant zijn om jezelf af te vragen of je met je online match ook in het echte leven een match zou zijn. Misschien zou je dan bijvoorbeeld vanwege kledingstijl nooit op die persoon zijn afgestapt. In dat opzicht kan online daten ook weer in je voordeel werken, omdat je een match krijgt met mensen waar je normaal gesproken nooit mee in aanraking zou komen.”

Goed voor het zelfvertrouwen

Amanda (29 jaar) herkent zich maar al te goed in het verslavende gevoel dat dating-apps kunnen geven. „Daten, appen, flirten en praten met mannen was voor mij een kick, een soort van drug. Gewoon even kijken of ik nog een berichtje had en erotische flirterige berichtjes sturen en ontvangen. Tijdens het daten sprak ik soms af met verschillende mannen. ’s Ochtends met de ene, ’s middags met de andere en ’s avonds bleef ik dan bij een ander slapen. Vaak ging dit ook gepaard met de nodige alcohol.”

Quote Het is onwijs belangrijk om openlijk over seks te praten en te ontdekken wat je leuk en belangrijk vindt Nynke Nijman

Matthijs Kruk, medeauteur van het boek Lust als Last en psycholoog geeft aan dat als datingapps of pornoconsumptie je dagelijks leven gaan overheersen het wellicht tijd wordt om in te grijpen. Nynke Nijman ziet ook de positieve kanten van dating-apps. Ze is psycholoog, gespecialiseerd in seksuele gezondheid en werkt als relatietherapeut voor datingsite Lexa. Nijman legt uit dat dating-apps en sites juist heel goed kunnen helpen bij het zelfvertrouwen van mensen. Een van haar cliënten heeft door datingapp Tinder geleerd om op dames af te stappen, heeft zijn zelfvertrouwen zo kunnen vergroten en veel positieve ervaringen rondom daten opgedaan. „Het was voor hem zo eenvoudiger om in contact te komen met vrouwen. Uiteindelijk heeft het hem geholpen om zijn communicatievaardigheden te verbeteren en zijn problemen met seks op te lossen.”

Hitsige herfst

En nu de meeste mensen gevaccineerd zijn en de 1,5 meterregel is opgeheven, is er ook weer meer ruimte voor intimiteit. De beloofde summer of love viel letterlijk en figuurlijk in het water maar er staat ons een ‘hitsige herfst’ te wachten nu we ons sociale leven weer kunnen oppakken en we ook in real life weer meer kunnen gaan flirten en daten. Volgens Nijman is het juist na een periode van veel binnen zitten goed voor het ontplooien van onze seksualiteit om te experimenteren en te praten over seks. „Het is onwijs belangrijk om openlijk over seks te praten en te ontdekken wat je leuk en belangrijk vindt. Doe je dit niet, dan kan dat veel spanningen met zich meebrengen die zich uiten in fysieke en mentale klachten.”

Nijman pleit er daarom voor dat mensen hun seksuele behoeftes gaan ontdekken. Volgens haar is het van belang om te onthouden dat er geen goed of fout is. „Het is net zoals met sporten en eten. Elk lichaam is anders en heeft andere behoeften. De een is een topsporter, de ander gaat één keer per week naar de sportschool en ook dat is helemaal prima”, aldus Nijman. „Een van de belangrijkste adviezen die ik mee wil geven is dat mensen zich minder vast moeten houden aan het script van hoe ze denken dat seks eruit zou moeten zien.”

