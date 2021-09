Daphne (17) heeft jeugdreuma: ‘Met gym meedoen, dat kan ik niet’

,,Als peuter kon ik ineens niet meer staan in mijn bedje”, vertelt Quakkelaar. ,,Toen is in het UMC Utrecht vastgesteld dat ik Poly-articulaire Juveniele Idiopathische Artritis (JIA) heb, een vorm van jeugdreuma waarbij vijf of meer gewrichten ontstoken zijn. Dat was een heel nare periode tot mijn 12de, vooral omdat ik toen niet accepteerde dat ik ziek was. Ik kon niet meedoen met gym en ik had een aangepaste stoel en tafel, omdat het anders te veel pijn deed om te zitten. Elke maand moest ik aan het infuus, waardoor ik vaak een hele dag in het ziekenhuis zat. Ik had toen veel huilbuien en ik was erg boos.”