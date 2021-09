Daniëlle liet haar borstimplantaten verwijderen: ‘Je kunt er als vrouw puur natuur prachtig uitzien’

Mijn ziekte ‘Toen ik heel vaak moest plassen ging er wéér een alarmbel af’

9 september Zo’n 1 miljoen Nederlanders hebben een zeldzame aandoening. Daardoor is het vaak ingewikkeld om de juiste diagnose te stellen en de goede behandeling te vinden. In deze serie vertellen ervaringsdeskundigen over de impact daarvan. Vandaag Ton Bunnik (66) over het Lynch-syndroom: ,,Of mijn kinderen gezond blijven, vind ik het spannendst.”