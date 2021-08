Coronaprofessor krijgt eigen barbiepop

De zes vrouwen zijn eerste hulpzuster Amy O’Sullivan in de VS; dr. Audrey Sue Cruz, een hulpverlener uit Las Vegas in de VS; dr. Chika Stacy Oriuwa, psychiatrisch arts aan de University of Toronto (Canada); dr. Jaqueline Goes de Jesus, een biomedisch wetenschapper in Brazilië; dr. Kirby White, een huisarts in Australië en dus Sarah Gilbert (VK), die het onderzoek naar het University of Oxford-vaccin leidde.



Gilbert, die de leiding had over de ontwikkeling van het AstraZeneca-vaccin, vond het gebaar aanvankelijk ‘heel vreemd’. Maar ze hoopt nu vooral dat het jonge meisjes zal inspireren om voor een baan in de wetenschap, technologie, techniek of wiskunde te kiezen. ,,Mijn wens is om kinderen te laten kennismaken met carrières waar ze normaal niet zo snel aan zouden denken, zoals een baan als vaccinoloog.”



Barbie verkocht in 2020 het grootste aantal poppen in zes jaar. Tijdens de lockdown kochten ouders meer poppen om hun kinderen bezig te houden.