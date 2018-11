Controle op medische implantaten zó gebrekkig dat mensenlevens in gevaar zijn

De controle op medische implantaten is zó gebrekkig dat daardoor levens in gevaar komen. Uit groot internationaal onderzoek blijkt dat ernstige bijwerkingen onopgemerkt blijven door gebrekkig toezicht van overheden. Dat blijkt uit het internationale onderzoek genaamd ‘Implant Files’ .

Aan dat wereldwijde onderzoek deden ook Trouw en het tv-programma Radar mee. Maandenlang deden zij in samenwerking met ICIJ, een internationale organisatie van onderzoeksjournalisten, onderzoek naar de medische hulpmiddelensector.

Ook in Nederland blijken belangrijke meldingen niet altijd door te komen bij de toezichthouder. Zo waren er tussen november 2016 en oktober dit jaar in de Verenigde Staten 22 veiligheidswaarschuwingen over hulpmiddelen die ook zijn bestemd voor de Nederlandse markt. Het ging om zogeheten klasse-1-meldingen. Deze categorie gaat over incidenten waarbij patiënten zwaar letsel kunnen oplopen of zelfs kunnen overlijden.

Onder de naam Implant Files publiceren 59 media-organisaties in 36 landen over problemen met implantaten. ICIJ maakt vandaag een database toegankelijk waarin meldingen over hulpmiddelen uit een groot aantal landen zijn opgenomen.

Het beeld dat telkens terugkeert: de controle op medische hulpmiddelen en implantaten is wereldwijd zo gebrekkig dat ernstige bijwerkingen lang onopgemerkt blijven en levens in gevaar komen. En dat dus door gebrekkig toezicht van overheden.