Californië gaat zelf insuline maken om hoge kosten voor diabetici te drukken

De Amerikaanse deelstaat Californië gaat z’n eigen insuline produceren. Dat kondigde gouverneur Gavin Newsom vrijdag aan in een video die hij op Twitter plaatste. De staat trekt 100 miljoen dollar (ongeveer 98 miljoen euro) uit om Californiërs met diabetes insuline tegen kostprijs (of net daarboven) te kunnen verkopen.

In de video spreekt gouverneur Newsom van duidelijk marktfalen: ,,In Californië weten we dat mensen geen schulden zouden moeten maken om levensreddende medicijnen te krijgen.” Die uitspraak wordt gestaafd door wetenschappelijk onderzoek.

Onderzoek

Een recente studie van onderzoekers van de prestigieuze Yale-universiteit laat namelijk zien dat 14 procent van de Amerikanen die insuline nodig hebben een ‘catastrofaal’ deel van het inkomen aan insuline uitgeeft. Het gaat dan om 40 procent van het inkomen dat overblijft na huisvesting en eten.

In 2019 concludeerden andere Yale-onderzoekers al dat naar schatting een op de vier diabetici in de VS minder insuline gebruikt dan diegene nodig heeft vanwege de hoge kosten, bijvoorbeeld door een dosis over te slaan of per dosis minder insuline dan voorgeschreven te gebruiken.

Volgens Newsom kost insuline veel patiënten nu tussen de 300 en 500 dollar (tussen de 294 en 490 euro) per maand. Yale-onderzoeker Kasia Lipska geeft aan dat de prijs van insuline in de VS de afgelopen tien jaar meer dan verdubbeld is. ,,Dat is geen inflatie, er is veel meer aan de hand”, zegt ze in een persbericht.

Quote 37,3 miljoen Amerikanen - 11,3 procent van de bevolking - lijdt aan diabetes

In Californië wordt de helft van het beschikbare budget ingezet om een goedkope vorm van insuline te produceren, de rest om een productiefaciliteit te beginnen. Het is nog niet bekend wanneer de insuline beschikbaar wordt voor diabetespatiënten en voor welke prijs het medicijn verkocht zal worden.

Volgens het federale gezondheidsagentschap CDC lijden 37,3 miljoen Amerikanen - 11,3 procent van de bevolking - aan diabetes. 7 miljoen van hen hebben dagelijks insuline nodig. Nog eens 96 miljoen volwassen Amerikanen hebben prediabetes, een voorfase van diabetes type-2.

In Nederland hebben 1,2 miljoen mensen diabetes, aldus het Diabetesfonds.

