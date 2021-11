Bruls: als alles zo blijft koersen we af op lockdown hele winter

Bruls zegt teleurgesteld te zijn in hoe slecht de huidige maatregelen worden nageleefd. Hij gaf aan wel te geloven in de strategie ‘niet gelijk op alles maar weer sluiten te gaan zitten’. ,,Maar als je kijkt naar de laatste nalevingscijfers, ben ik daar ook teleurgesteld over.”

Ook Marion Koopmans, hoogleraar virologie aan het Erasmus MC in Rotterdam, was zondag bij Buitenhof. Volgens haar hebben de huidige coronamaatregelen vooralsnog geen effect. ,,Het is duidelijk dat het aantal nieuwe coronagevallen omlaag moet, maar we zien die kentering nog niet. De effecten van die maatregelen zouden zeker deze week zichtbaar moeten worden”, zegt Koopmans. ,,Het is duidelijk dat als het in deze lijn doorgaat, de zorg dat niet aankan”, vervolgt ze. Volgens de viroloog zouden complete lockdowns komende winter niet nodig zijn als de huidige maatregelen nageleefd worden.