‘Seksuele voorlichting moet niet alleen maar gaan over het gebruik van voorbehoedsmiddelen’

Na een jaar vol vrijheidsbeperkende maatregelen is de verwachting dat jongeren er weer op los gaan daten en dat het aantal one night stands zal toenemen. Maar wat als het zoenen in de kroeg of het daten op het terras uit de hand loopt?

Om ervoor te zorgen dat jongeren een leuke, flirterige én veilige zomer tegemoet gaan, ontwikkelde Rutgers in samenwerking met andere organisaties de informatiepagina Summer of Love. De pagina is bedoeld voor jongeren die zich afvragen hoe je ook alweer moet flirten, hoe je te weten komt wat de ander fijn vindt, en staat stil bij het belang van testen op soa’s.

Volgens Luc Lauwers, programmamanager seksuele vorming bij Rutgers, is het onder jongeren vooral belangrijk er met elkaar over te praten. ,,Niet alleen met je sekspartner, maar in de breedste zin van het woord: bespreek ook met vrienden wat je wel en niet fijn vindt. Stel je staat deze zomer vervolgens ergens op een festival en wordt op een onprettige manier benaderd, grote kans dat je vrienden kunnen ingrijpen.”

Ga masturberen

Met elkaar praten over seks en flirten is inderdaad belangrijk, beaamt Sabine Meulenbeld, psychosociaal ondernemer en coach op het gebied van seksualiteit. ,,Maar ik had zelf eigenlijk een andere gedachte: ik hoop dat mensen, met name vrouwen, de lockdown hebben aangegrepen om te masturberen, om op die manier hun eigen lichaam beter te leren kennen.”

Quote Als dokters al niet weten hoe het vrouwelijk geslachts­or­gaan in elkaar zit, hoe staat het dan met de kennis van de rest van de bevolking? Sabine Meulenbeld

Onderzoek laat zien dat hoe meer seksuele autonomie iemand heeft, hoe beter je je eigen wensen kent en kunt aangeven wat je wel en niet wilt, legt Meulenbeld uit. ,,Onze seksuele vorming is nog steeds heel erg gericht op dat vrouwen moeten aangeven wat hun grenzen zijn en mannen moeten die grenzen aanvoelen. Maar hoe kun je je grenzen aangeven als niet weet wat je wensen zijn?”

Dat is voor veel vrouwen nog lastig, omdat zij over het algemeen hun lichaam minder goed kennen. ,,Als klein jongetje bouw je al heel snel een band op met je geslachtsdeel. Alleen al tijdens het plassen houden zij meerder keren per dag hun geslachtsdeel in de hand. Terwijl onlangs pas uitgebreid in de biologieboeken staat dat de clitoris meer is dan dat kleine knopje aan de buitenkant. Daar komt bij dat de vrouwelijke genitale anatomie nog niet eens accuraat staat aangegeven in alle medische boeken. Dus als dokters al niet weten hoe het vrouwelijk geslachtsorgaan in elkaar zit, hoe staat het dan met de kennis van de rest van de bevolking?”

De opwinding van de vrouw

Het zijn zaken die volgens Meulenbeld meespelen bij het speelveld van plezierige seks en flirten. ,,In onze cultuur is het nog steeds niet ingebakken dat vrouwelijk seksueel genot ook onderdeel is van de seks.” Daarom is het volgens de sekscoach nodig om tijdens seksuele voorlichting het volledige verhaal te vertellen. ,,Wij vinden onszelf heel vrijzinnig in Nederland. Maar elke keer als we seksuele voorlichting geven zien we hoe condooms over een banaan, een bezemsteel of in het beste geval: een anatomisch model van een penis worden gerold. Het doel is om jongeren te leren dat je veilige seks moet hebben om ongewenste zwangerschappen en soa’s te voorkomen, maar tegelijkertijd zegt dat ook: seks is penetratie, bij seks hoort dat de man opgewonden is, anders heb je dat condoom tenslotte niet nodig. Maar waar gaat het in dit gesprek over de opwinding van de vrouw.”

Quote We doen allemaal aan huis-tuin-en keukenseks: dat jij één richting opgaat en de ander de andere kant op, toch wordt daar vaak afkeurend op gereageerd Sabine Meulenbeld

Belangrijk om te vermelden is dat seks veilig en met instemming hoort plaats te vinden. Maar juist door het over het hele plaatje te hebben, ontstaat er een veiliger speelveld, zegt Meulenbeld. ,,Hoe meer seksuele autonomie we voor een ieder creëren, hoe minder ruimte er is voor ongewenst seksueel gedrag. Wellicht dat we het dan minder hoeven hebben over hoe hou je jezelf veilig, maar meer over hoe heb je het leuk met jezelf en met anderen.”

Maar al weet je wat je prettig vindt in bed, praten over seks blijft ongemakkelijk. ,,Ik denk dat het goed is om te weten dat iedereen het ingewikkeld vindt daarover te beginnen, en als je weet dat het voor iedereen moeilijk is, weet je dat jij je daar ook niet voor hoeft te schamen. Als je het lastig vindt aan te geven wat je zelf wil, kun je ook checken bij je partner. Vraag hem of haar of het lekker is wat je doet.”

Klungelseks is normaal

Klungelseks moet normaal worden, vindt Meulenbeld. ,,Afstemmen op elkaar is soms best even zoeken: dat jij één richting opgaat en de ander de andere kant op. Toch is het heel gewoon dat niet gelijk alles op rolletjes verloopt. We vinden het ongemakkelijk, maar we mogen jongeren leren dat dat erbij hoort. Het gaat om verbinding, niet om perfectie.”

Seksuele voorlichting moet dus niet alleen maar gaan over het gebruik van voorbehoedsmiddelen. ,,Je hebt tenslotte geen seks met iemand omdat je wil dat hij een condoom omdoet, maar omdat je het samen leuk wil hebben”, zegt Meulenbeld. Toch kunnen we het onderwerp voorbehoedsmiddelen niet aan de kant schuiven. Zeker niet nu de terrassen weer tot laat open zijn, er weer feestjes gepland kunnen worden en er festivals voor de deur staan.

Lauwers zegt dat hij hoopt dat jongeren goed letten op hun eigen seksuele gezondheid. ,,Het zal de komende tijd zo zijn dat als je ergens heen wil, je met een vaccinatiebewijs of een negatieve test op de proppen moet komen. Laat ook een soatest onderdeel zijn van deze voorbereiding.” Een grote groep jongeren heeft anderhalf jaar thuis gezeten en wil niets liever dan weer met onbekenden zoenen in de kroeg, maar er is ook een grote groep tieners die pas voor het eerst de hort op kan en ook zij staan te springen. ,,Wij denken dat het voor hen belangrijk is hier van tevoren over na te denken”, zegt Lauwers. ,,Zij denken misschien veilig de zomer in te gaan met de gedachte dat niemand seks heeft gehad, en dat dat dus wel goed zit, maar ook tijdens de lockdown hebben mensen elkaar heus weten te vinden.”

