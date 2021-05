Nu al meer dan 60.000 ex-coronapatiënten bij de fysio: ‘We zijn beduusd van deze cijfers’

Joris van Casteren: ‘Mensen worden letterlijk onwel van het eenzaam­heids­vi­rus’

18 april Vijftien keer per jaar draagt auteur Joris van Casteren een gedicht voor op een uitvaart van een overledene zonder familie of ander netwerk. Voor zijn nieuwe boek Eenzaamheid ging hij kopje onder in het thema, dat dit jaar actueler en urgenter is dan ooit. ‘Het idee dat dit iedereen kan overkomen, maakt het zwaar.’