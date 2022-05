Ingrid over haar zoontje met astma: ‘Ik had het idee dat niet iedereen zijn benauwdheid serieus nam’

Hoe ga je om metJe leest vaak verhalen over mensen die zelf ziek zijn of een aandoening hebben, maar hoe ga je daar eigenlijk als partner, familielid of vriend(in) mee om? In deze rubriek geven experts praktische tips. Deze week: Ingrid Vogel (50). Haar zoontje Sem (8) heeft een heftige vorm van astma.

„Sem was ongeveer 2,5 jaar oud toen we ontdekten dat hij astma had. Zijn broertjes hebben ook astma, maar Sem heeft een veel heftigere vorm. Een verkoudheidsvirus op school, slaat bij hem al snel op zijn longen.”



Met zijn 8 jaar heeft Sem al maar dan dertig keer in het ziekenhuis gelegen, waarvan ook een aantal keer op de ic. „Zoiets gewoons als met zijn vriendjes spelen of zwem- of gymles is al een zware inspanning voor Sem. Als ouder vind ik dat soms best lastig om te zien. En vooral in het begin had ik het idee dat niet iedereen Sem zijn benauwdheid serieus nam,” zegt Vogel.

Blijvende ontsteking aan de longen

Astma is een blijvende ontsteking van de longen en de meest voorkomende chronische ziekte bij kinderen en jongvolwassenen. „Zo’n 85 procent van de patiënten kan er prima mee leven, 15 procent heeft moeilijk behandelbaar astma en 3 procent ernstig astma”, zegt longarts Gert-Jan Braunstahl bij het Franciscus Astma, COPD & Allergie centrum.

In Nederland zijn ongeveer 600.000 mensen die astma hebben, waarvan 80.000 kinderen. Iedere dag krijgen 50 kinderen de diagnose astma. Bij 1 op de 5 kinderen met astma heeft het ontstaan van de ziekte te maken met luchtvervuiling. Daarmee is Nederland koploper in Europa. (Bron Longfonds)

„De aandoening zorgt voor een vernauwing van de luchtwegen. „Dat kan leiden tot kortademigheid en of een piepende ademhaling.” De longarts vervolgt: „Astma is een immuunziekte waarbij een ontstekingsreactie plaatsvindt op prikkels die normaal gesproken niet schadelijk zijn, maar waarvan het lichaam wel denkt dat ze schadelijk zijn, denk aan boompollen, fijnstof en sigarettenrook.”

Zware en piepende ademhaling

Hoewel astma vaak op jonge leeftijd aanwezig is, is de aandoening bij baby’s vaak moeilijk vast te stellen omdat zij vaker last hebben van de luchtwegen door virale infecties. „Rond het derde à vierde levensjaar is het een goed moment om astma vast te laten stellen bij je zoon of dochter”, zegt Braunstahl.

Je kunt de ziekte herkennen door een zware, piepende ademhaling en benauwdheid. „Trek aan de bel als je kind ‘s nachts niet in slaap kan komen door een van deze klachten of bijvoorbeeld niet goed mee kan komen met de gymles”, aldus de longarts.

Check medicatiegebruik

Braunstahl legt uit dat het als ouder belangrijk is dat je je in de ziekte verdiept en weet welke factoren een rol spelen bij het ziekteverloop. „Zo gaat het niet alleen om een luchtwegvernauwing, maar ook om een onderliggende ontsteking.

Quote Probeer bepaalde fijnstof­fen als rook, sterke parfum en stoomappa­ra­ten zoveel mogelijk te vermijden Gert-Jan Braunstahl

Daarnaast is het belangrijk dat je op de hoogte bent van al de medicijnen die je zoon of dochter moet slikken. „Laat het medicatiegebruik twee keer per jaar checken door een longverpleegkundige of praktijkondersteuner. We weten dat zonder goede begeleiding 60 procent zijn of haar medicatie niet meer op de goede manier inneemt.”

Probeer bepaalde stoffen te vermijden

Het is misschien een open deur: maar probeer voor de persoon met astma bepaalde fijnstoffen als rook, sterke parfum en stoomapparaten zoveel mogelijk te vermijden. Deze stoffen zullen de astma alleen maar erger maken. „Wat juist wel goed werkt is de zilte zeelucht of de frisse berglucht.”

Braunstahl geeft aan dat ook stress, verkeerde voeding, slecht slapen en te weinig beweging invloed hebben op astma. „Een gezond gewicht heeft een gunstige invloed op de ontwikkeling van de aandoening. Helaas zie ik in veel gevallen dat op oudere leeftijd patiënten met astma ook obesitas hebben. Zij zijn het verleerd om te bewegen, dat is zonde want ook met astma kun je prima presteren.”

Bewegen is goed

Sem heeft een zware vorm van astma, maar ook voor hem is het goed om te blijven bewegen, zegt Braunstahl. „Het kan als ouder best lastig zijn om de juiste balans te vinden tussen je kind willen beschermen en hem of haar de grenzen te laten opzoeken. Maar probeer positief te blijven en ga desnoods samen op zoek naar een passende sport.” En niet onbelangrijk, vervolgt de longarts, voor astmapatiënten is een warming-up extra belangrijk: „Zo kunnen de longen beter wennen aan de lucht die binnen komt.”

Wat vindt Vogel van het advies? „Ik denk dat de balans vinden tussen beschermen en stimuleren heel belangrijk is, wij stimuleren het sporten en buitenspelen vooral. Sem zit op tennis en dit gaat goed.”

