Ilona zou nooit meer kunnen ruiken, totdat ze zichzelf trainde met geurpotjes

31 maart Annemarie Haverkamp praat met mensen over hun leven en het einde dat nadert. Kunstenares Anne (55) heeft sinds haar hersentumor zo veel gedichten geschreven, dat er binnenkort een bundel uitkomt. Daarnaast heeft ze een boshuisje omgetoverd tot werk- en woonplek voor kunstenaars. Maar haar grootste levensinvulling is pleegzoon Wilco geweest: ,,Dát is de cirkel van het leven.”