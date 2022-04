Er is microplastic in mensen gevonden, moeten we ons zorgen maken?

Wat er gebeurt als je moeder (88) thuis valt en na twee keer revalida­tie niet meer zelfstan­dig kan wonen

Weg is het zorgeloze leventje van de 88-jarige Jeanne als ze vorig jaar oktober valt. Ze kan niet meer zelfstandig wonen, maar een plek vinden in een zorginstelling blijkt een hele opgave. Haar zoon, verslaggever Nico Heemelaar, neemt ons mee in de maandenlange en slopende zoektocht langs zorginstellingen. ,,Dit wordt mijn laatste adres.”

5 april