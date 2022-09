Edgar Davids draagt altijd een bril vanwege oogziekte: ‘Kan leiden tot blindheid’

Oud-voetballer en assistent-bondscoach van het Nederlands elftal Edgar Davids is al 27 jaar te herkennen aan zijn sportbril. Hij lijdt aan glaucoom, een oogziekte waarbij er onomkeerbare schade ontstaat aan de oogzenuw. Het is een sluipmoordenaar onder de oogziektes: veel mensen weten niet dat ze aan de aandoening lijden.

Davids speelde in 1995 voor Ajax, het jaar waarin zijn club de Champions League won en zijn oogproblemen ontstonden. Als hij tijdens een oefenwedstrijd een bal in zijn gezicht krijgt, blijkt bij onderzoek de druk van het getroffen oog te hoog. Om aantasting van zijn gezichtsvermogen te voorkomen, ondergaat hij een operatie waarbij de oogdruk weer op peil komt. Sinds deze operatie draagt Davids een bril.

Glaucoom is een oogziekte die veel voorkomt: twee procent van de Nederlanders ouder dan veertig jaar heeft het. Dana Kamsteeg, optometrist in Het Oogziekenhuis Rotterdam: ,,Glaucoom is een ziekte waarbij de oogzenuw beschadigd raakt. Deze bestaat uit meer dan een miljoen zenuwvezels. Wanneer deze een voor een uitvallen ontstaan er blinde vlekken en wordt het gezichtsveld steeds kleiner. Het probleem van de ziekte is dat de schade geleidelijk ontstaat: patiënten merken niet dat ze steeds minder zien.”

Niet behandelen kan leiden tot blindheid

De meest voorkomende vorm van glaucoom gaat gepaard met een verhoogde oogdruk: ,,Een hoge druk in het oog hoef je niet te voelen; het doet geen pijn. Als je klachten krijgt is het leed vaak al geschied. Helaas is de schade aan de oogzenuw bij glaucoom onomkeerbaar: het zicht dat je kwijtraakt, ben je voorgoed kwijt. Niet behandelen van glaucoom kan zelfs leiden tot blindheid.”

Quote De kans op glaucoom wordt groter naarmate je ouder wordt, vanaf veertig jaar loop je risico op het ontwikke­len van de ziekte Dana Kamsteeg

Je remt de ziekte af door de oogdruk te verlagen. Davids onderging hiervoor een operatie. Maar ook bij glaucoomschade bij een normale oogdruk bestaat de behandeling uit het verlagen van de oogdruk. Kamsteeg: ,,Afhankelijk van het stadium van de ziekte, wordt een behandeling gestart. Wanneer druppelen en of een laserbehandeling niet voldoende drukverlaging geeft, wordt een operatie overwogen. Ook kan het zijn dat hierna druppels nog nodig zijn.”

Vanaf veertig jaar hoger risico

Pamela Veldema (53) uit Wormer ontdekte onlangs dat ze een verhoogde oogdruk had: ,,Mijn moeder van tachtig heeft glaucoom en druppelt al jaren. Omdat het een erfelijke ziekte is, adviseerde haar arts de eerstegraads familie langs te laten komen voor een controle. Omdat ik geen bril draag en nog nooit klachten heb gehad, verwachte ik dat alles goed was. Het was flink schrikken toen mijn oogdruk veel te hoog bleek en ik vrijwel meteen een laserbehandeling moest ondergaan.”

Volledig scherm Pamela Veldema.

Als Veldema met de verhoogde oogdruk door was blijven lopen, was er schade ontstaan aan haar oogzenuw. Maar hoe kun je weten dat je lijdt aan de oogziekte wanneer je geen klachten hebt? Kamsteeg: ,,De kans op glaucoom wordt groter naarmate je ouder wordt, vanaf veertig jaar loop je risico op het ontwikkelen van de ziekte. Daarbij zijn er meerdere risicofactoren: wanneer het voorkomt bij een eerstegraads familielid (ouder, broer, zus of kind), na een trauma, een oogoperatie, bij gebruik van bepaalde medicatie, bij sterke bijziendheid of verziendheid en bij afkomst uit bepaalde gebieden.”

Een ooglaserbehandeling wordt niet vergoed vanuit je basisverzekering. Lees op Independer waar je terecht kunt met je aanvullende verzekering.

Beschermende bril

De Rotterdamse optometrist adviseert mensen die in een risicogroep vallen hun ogen te laten controleren: ,,Je ziet niet, wat je niet ziet. In je beleving zie je alles, maar dit is binnen het gezichtsveld dat je hebt. Deelnemen aan het verkeer, fietsen en traplopen kan gevaarlijk zijn wanneer je last hebt van gezichtsvelduitval, zonder dat je het weet.”

Quote Een bal tegen het hoofd of oog, of stomp van een elleboog, voet of knie kan er voor zorgen dat de structuren in het oog beschadi­gen Dana Kamsteeg

In het geval van Davids wordt geschreven dat hij zijn sportbril draagt om zijn hoornvlies te beschermen. Kamsteeg, die benadrukt dat ze zich baseert op artikelen die ze over assistent-bondscoach heeft gelezen, kan zich voorstellen dat hij een bril draagt om een trauma te voorkomen: ,,Een bal tegen het hoofd of oog, of stomp van een elleboog, voet of knie kan er voor zorgen dat de structuren in het oog beschadigen en de oogdruk ontregelt. Dat wil je te allen tijde voorkomen, dus lijkt het mij aannemelijk dat hij daarom op en rondom het voetbalveld een beschermende bril draagt.”

Oogdruk controleren

Genezen van glaucoom is uitgesloten en daarom is het belangrijk om de ziekte op tijd te ontdekken. Veldema is dankbaar dat ze op tijd is gestart met een behandeling om haar oogdruk te verlagen: ,,Ik werk als therapeut en doe breintraining bij mijn cliënten, dus mijn zicht betekent veel voor me. Ik ga nu ieder half jaar op controle bij mijn oogarts en laat mijn oogdruk tussendoor geregeld bij de opticien checken.”

Mocht je je ogen willen laten controleren, raadt Kamsteeg aan naar een optiekzaak te gaan waar een optometrist in dienst is: ,,Deze kijkt naar je gehele oog en checkt de sterkte, de dikte van het hoornvlies, de bouw van het oog, de gezondheid van de oogzenuw en de oogdruk. Deze factoren bij elkaar geven een risico-inschatting: geen glaucoom, risico op glaucoom- dus blijven onderzoeken- en bij vaststelling van glaucoom kan een optometrist je doorverwijzen naar een oogarts om een behandeling te starten.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.