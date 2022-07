De dochter van Gaby werd gepest op school: ‘Had eerder naar mijn moedergevoel moeten luisteren’

Hoe ga je om metJe leest vaak verhalen over mensen die zelf ziek zijn of een aandoening hebben, maar hoe ga je daar eigenlijk als partner, familielid of vriend(in) mee om? In deze rubriek geven experts praktische tips. Deze week: Gaby van Gerrisheim (45), wier dochter werd gepest op school.

„Het duurde even voordat we het doorhadden, ik kon mijn vinger er niet helemaal op leggen wat er nou aan de hand was met mijn dochter,” zegt Gaby van Gerrisheim, moeder van Dani (9). „Ik probeerde het te achterhalen bij de leerkrachten, maar die stuurden mijn dochter door naar de huisarts. Uiteindelijk kwam het er een keer uit toen we aan de keukentafel zaten. Mijn dochter zei: ‘Ik kan ook helemaal niks he?’, dat was hartverscheurend en daar schrok ik heel erg van. Ik voelde me tekortgeschoten.”

„In haar klas zaten twee kinderen die de hele groep terroriseerden, ze sloten mijn dochter buiten van andere kinderen, scholden haar uit of lieten haar expres struikelen.” Op aanraden van school heeft Van Gerrisheim haar dochter op weerbaarheidstraining gedaan. „Ik wilde haar niet meteen weghalen van school. Ik probeerde er alles aan te doen om het op te lossen.” Uiteindelijk is Dani naar een andere school gegaan, daar bloeide ze langzaam op. „Toen besefte ik dat ik eerder naar mijn moedergevoel had moeten luisteren in plaats van naar de leerkrachten. Het pestgedrag is te lang genegeerd.”

Pesten is een groepsprobleem

„Pesten is het doelgericht kleineren, beschadigen of uitsluiten van één persoon door een groep. Het is dan ook een groepsprobleem”, legt pedagoog en socioloog Mieke van Stigt uit. Ze schreef het boek Alles over pesten. „Iedereen weet dat pesten geen normaal gedrag is. Vaak is er spanning in een groep, de pesters zoeken dan een zondebok. Het hebben van een gezamenlijk mikpunt zorgt voor een saamhorigheidsgevoel, door het negatieve gedrag gaan ze zich machtig voelen.” De pedagoog vertelt dat de aanvoerder van de pestende groep vaak iedereen test. „Ze zoeken een slachtoffer, of die persoon nou kort, lang, dik of dun is of problemen thuis heeft, dat maakt niet zoveel uit. Zodra ze een mikpunt gevonden hebben, zoeken ze het excuus voor het pesten. Zo maken ze het pesten aannemelijk.”

Quote Je kan het merken aan terugge­trok­ken gedrag, aan een kind dat sneller huilt, weer in bed gaat plassen of aan opvliegen­de reacties Mieke van Stigt

Hoe herken je dat je kind gepest wordt? Dat kan lastig zijn omdat kinderen zich schamen of het ontkennen. Het gevoel kan ontstaan: als ik erover praat dan is het echt zo. „Je kan het merken aan teruggetrokken gedrag, aan een kind dat sneller huilt, weer in bed gaat plassen of aan opvliegende reacties.”

Niet schuld van slachtoffer

„Voor ouders is het enorm pijnlijk om te zien dat hun kind gepest wordt, het laatste wat je wil is dat je kind verdriet heeft. Dat kan zorgen voor een gevoel van falen en machteloosheid.” Van Stigt benadrukt dat pesten niet de schuld is van het slachtoffer. „Je bent als ouder niet tekortgeschoten, je kan je kind nog zo weerbaar maken, dat is niet per se de oplossing. Het probleem ligt bij de pestende groep.”

De pedagoog legt uit dat je als ouder goed naar je kind moet luisteren en moet proberen uit te leggen dat er niks is dat het pestgedrag kan rechtvaardigen. „Ook al gedraagt je kind zich weleens anders dan andere kinderen, vermijdt uitspraken als: ‘je dóet ook raar’. Troost je kind en bevestig dat niemand het verdient om gepest te worden.” Kinderen kunnen gaan geloven in de uitspraken van de pesters. Maar ga niet meteen woedend naar school. Bespreek liever eerst met je kind wat het zelf wil. Maak wel duidelijk dat het pesten echt opgelost moet worden.”

Ga op zoek naar helpers

Als ouder kan het ontzettend zwaar zijn om te weten dat je kind gepest wordt. „Soms kan het helpen om steun te zoeken bij andere lotgenoten en bevriende ouders.” Hoe graag je als ouder misschien ook naar de pestende kinderen of ouders van de pestende kinderen wil gaan, volgens Van Stigt kun je dat beter niet doen. „Het is een probleem dat op school en door school aangepakt moet worden. En ga op zoek naar helpers: er zijn altijd kinderen die niet meepesten. Help je kind bij het zoeken van vriendjes, misschien bij een nieuwe sportclub of online.”

Wat vindt Van Gerrisheim van het advies? Ik zou andere moeders willen meegeven om goed naar hun moederinstinct te luisteren en ook alert te zijn op het gedrag van hun eigen kinderen. Pestgedrag is iets wat je gezamenlijk met de gehele klas moet oplossen.

