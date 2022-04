Hoe krijg je kinderen in beweging? ‘Nieuwe sport is combinatie van bewegen en gamen’

We moeten meer bewegenWe moeten meer bewegen. Hoe vind je de sport die het best bij je past? Gezondheidsjournalist Tijn Elferink en gedragswetenschapper Johnny Buivenga gaan op zoek naar de voor- en nadelen van verschillende sporten. In deel 12: hoe krijg je gamende kinderen in beweging?

Trefbal met een digitaal sausje, zo omschrijft Michael Reibestein Hado. Een klein jaar geleden zag hij op Facebook een video van de van oorsprong Japanse sport. ,,Ik appte de link naar vriend Michiel Verhage met de tekst: ‘Moeten wij dit niet gaan doen in Nederland’?”

De twee stapten in de auto en reden op een donderdag heen en weer naar de Franse hoofdstad. ,,Een reis naar Tokio om daar Hado te spelen zat er vanwege corona niet in. Gelukkig was er in Parijs net een Hado-arena geopend waar we het een paar keer konden spelen.” De twee waren meteen verkocht. ,,We maakten een businessplan en werden uitgekozen om de sport in de Benelux te introduceren.”

Knock out gooien

En zo werd Hado vorige week in Nederland gelanceerd. Althans, officieel. De eerste Hado-arena ging in september vorig jaar open. ,,Maar vanwege corona was het open, dicht, open, dicht”, zegt Reibestein. ,,Het doel is net zoals bij de gymles van vroeger”, zegt Michiel Verhage, eveneens medeoprichter. ,,Je tegenstander knock-out gooien.”

Quote Die hybride-vorm is precies wat HADO onder­scheidt van virtual reality Michael Reibestein

Toch is er een groot verschil. ,,Twee teams van elk drie spelers strijden tegen elkaar op een echte locatie. Maar de bal en de obstakels zoals de muren zijn virtueel.” Die hybride-vorm is precies wat Hado onderscheidt van virtual reality. ,,Daarbij is alles digitaal. Hado is de eerste augmented reality-sport ter wereld. Het is een digitaal laagje over de werkelijkheid. Dat maakt het een combinatie van bewegen en gamen.”

Plezier als voorspeller

Zo’n spelelement is volgens sportcoach en gedragswetenschapper Johnny Buivenga heel belangrijk. ,,Plezier is een belangrijke voorspeller of mensen blijven bewegen.” Hij ziet het als hij binnen een bootcamp geeft met apenkooi en trefbal. ,,Mensen gingen er helemaal in op, het haalt het kind in je naar boven. Als je gaat bewegen omdat je het leuk vindt, dan heb je volgende keer weer zin te gaan.”

Meer bewegen is voor iedereen goed, maar in het bijzonder voor jongeren. ,,Ik heb zelf altijd veel lol gehad in sporten”, zegt Verhage. ,,Het is pijnlijk om te zien hoe structureel kinderen te weinig bewegen. Van de 12- tot 16-jarigen voldoet slechts 40,7 procent aan de beweegrichtlijn, zo blijkt uit gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistieken (CBS). In die leeftijdsgroep heeft 16 procent overgewicht.

Quote Hoewel samen gamen op een bepaalde manier ook gevoelens van verbonden­heid met zich mee kan brengen, verlangt iedereen uiteinde­lijk naar sociaal contact Johnny Buivenga

Fysieke gevolgen overschaduwen vaak de mentale gevolgen, stelt Verhage. Zoals minder sociaal contact of in een extremer geval: eenzaamheid. Volgens Buivenga heeft ieder mens behoefte aan autonomie, maar ook aan verbondenheid. ,,Die kunnen op gespannen voet met elkaar staan. Je wil enerzijds autonomie, zelf kunnen kiezen en op jezelf zijn. Maar je wil ook verbondenheid. Als je te veel van een van de behoeftes hebt, verlang je weer meer naar de andere behoefte. Hoewel samen gamen op een bepaalde manier ook gevoelens van verbondenheid met zich mee kan brengen, verlangt iedereen uiteindelijk naar echt sociaal contact.”

Buitensluiting en fysieke pijn

Hoe sterk die behoefte is, blijkt wel uit het feit dat iemand zich ook digitaal buitengesloten kan voelen. Bij een experiment werd een proefpersoon in een hersenscanner gelegd. ,,Hem werd verteld dat er nog twee proefpersonen in een scanner lagen”, zegt Buivenga. ,,De drie moesten virtueel een bal overgooien. Op een bepaald moment gingen die andere twee alleen nog met elkaar overgooien. De proefpersoon werd buitengesloten en op de scanner was te zien dat de hersengebieden actief werden die ook oplichten bij fysieke pijn.”

Ruim een kwart van de 12- tot 16-jarigen speelt dagelijks games en wie dat doet, doet dat dan minstens vier uur per dag, zo blijkt uit gegevens van het Nederlands Jeugdinstituut. Door de hoge funfactor kan gamen een deel van de oplossing worden, zegt Vehagen. Hado zorgt voor beweging en sociaal contact, ziet Buivenga. ,,De stap van gamen naar een meer hybride vorm kan voor jongeren zelfs een opstapje zijn om ook andere sporten te gaan beoefenen.”

Alternatief voor de escaperoom

Hado wordt inmiddels in 35 landen gespeeld. Het doel van Reibestein en Verhage is in de Benelux zo snel mogelijk honderd arena’s te openen. ,,Voor competities en toernooien zijn veel deelnemers belangrijk”, zegt Reibestein. Naast jongeren zijn dat leden van sport- en fitnessplatform OneFit. ,,De ene week een boksles, de andere week Hado.” Daarnaast ziet Reibestein ruimte om Hado aan te bieden als alternatief voor de bekende bedrijfsuitjes en kinderfeestjes, zoals karten en de escaperoom.

In september vindt de eerste Nederlandse Benelux-cup plaats. ,,Het winnende team mag meedoen aan het Europese kampioenschap”, zegt Reibestein. ,,De drie teams die het daar het best doen, mogen in Tokio meedoen aan het wereldkampioenschap.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.