Boswachter Marieke over de positieve effecten van de natuur: ‘Maakt ons creatiever, blijer en gezonder’

Waarom voel je je beter in de natuur?

,,Ik ben in de wetenschap gedoken die laat zien welke positieve effecten de natuur op ons heeft. In de natuur zijn maakt ons creatiever, blijer en gezonder. Niet zo gek: we leven pas sinds kort in een stedelijke omgeving. In de natuur zijn we altijd thuis geweest, op die omgeving is ons lichaam optimaal afgestemd. Dat zie je bijvoorbeeld aan hoe het brein reageert op de natuur. In een stedelijke omgeving zijn je hersenen meer bezig met het verwerken van informatie van buitenaf, zoals het verkeer. Dat kan ten koste gaan van het nadenken over jezelf en anderen en het samenvoegen van oude en nieuwe kennis. Juist dat heb je nodig om creatief te zijn.