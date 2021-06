Borstvergroting maakte Stacy (25) ernstig ziek: ‘De risico’s zijn een grotere cupmaat niet waard’

Hoe sportjun­kie EsmeeAnne ondanks beperking in finale missverkie­zing staat: ‘Dacht eerst: is dit een grap?’

19 mei Ze is meervoudig olympisch medaillewinnaar op de Special Olympics. Was Uniek Sporttalent 2018 in de categorie ‘verstandelijke beperking’. Nu staat EsmeeAnne de Meulmeester (22) uit Zevenaar voor een compleet nieuwe uitdaging: de finale van de verkiezing Super Model Universe Nederland. ,,Ik dacht eerst: is dit een grap?”