Bijzondere zwangerschap in Amerika: vrouw bevalt twee keer van zelfde kind

met videoEen bijzondere zwangerschap in Amerika: een vrouw zal daar binnenkort voor de tweede keer bevallen van dezelfde zoon. Artsen voerden via een keizersnee een operatie uit aan de open rug van het ongeboren kind. Daarna ging het voor de resterende elf weken van de zwangerschap terug de baarmoeder in.

De mode- en lifestylevlogger Jaiden Ashlea ontdekte na 19 weken zwangerschap dat haar kind een open rug had. Artsen vertelden dat er ‘geen hoop’ voor haar kindje was en dat de baby hersendood ter wereld zou komen. De vrouw wendde zich vervolgens tot een ziekenhuis in de stad Orlando, waar chirurgen de bijzondere hersteloperatie uitvoerden. De aanstaande moeder plaatste daarna een video over de ingreep op TikTok.

Bij een kind met een open rug is heel vroeg tijdens de ontwikkeling iets niet goed gegaan bij het sluiten van de rug. Vanaf de plek van de opening is de functie van het ruggenmerg verstoord. Dat zorgt onder andere voor minder kracht in de benen, problemen met de darmen en de blaas. Vaak komt ook een waterhoofd en een verstoorde aanleg van de kleine hersenen voor.

Volledig scherm Foto ter illustratie. © Marieke Amelink

Nederland

De operatie via keizersnede is niet nieuw in Amerika, waar ze dit al minstens 20 jaar doen. In Nederland worden momenteel chirurgen getraind om ook dergelijke operaties uit te kunnen voeren. Er worden al wel zogeheten foetale behandelingen uitgevoerd, maar niet van deze grootte. Het Erasmus MC hoopt er later dit jaar klaar voor te zijn. ,,Momenteel opereren we zo snel mogelijk na de geboorte. Maar uit onderzoek blijkt dat het sluiten van de rug tijdens de zwangerschap voordelen heeft voor het kind’’, aldus kinderneurochirurg Jochem Spoor van het Sophia Kinderziekenhuis. Spoor en zijn collega’s verwachten eind 2022 de eerste foetale operatie in Rotterdam uit te voeren.

De kans dat een kind na een foetale behandeling helemaal kerngezond ter wereld komt, is overigens zeer klein. Er is nog steeds een hoger risico dat zulke kinderen met mentale en fysieke problemen geboren worden. Al is dat risico na de operatie wel een stuk kleiner.