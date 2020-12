Ben jij al overgestapt van zorgverzekering? Hierom wachten we tot laatste moment

Diederik Gommers: ‘Als het helpt dat ik een filmpje maak waarin ik vaccin neem, doe ik het’

13 december In navolging van onder meer Bill Clinton en George W. Bush geeft ook landelijk ic-voorzitter Diederik Gommers aan zich best voor de camera te willen laten vaccineren. Het OMT-lid vindt dat iedereen voor zichzelf moet beslissen over de vaccinatie, maar als het helpt iemand over de streep te trekken, wil hij het best publiekelijk doen, vertelt hij in de podcast Vraag het Gommers van BNR Nieuwsradio.