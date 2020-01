Astmapatiënten Davos radeloos door sluiting: ‘Het wordt mijn dood’

China sluit niet uit dat nieuw coronavi­rus overdraag­baar is van mens op mens

15 januari China sluit niet uit dat een onlangs opgedoken virus overdraagbaar is tussen mensen, hoewel de kans daarop op het moment klein is. Bij 41 mensen in de stad Wuhan werd vastgesteld dat zij besmet zijn met een nieuw coronavirus. Zeker één persoon is overleden aan de gevolgen van de virusinfectie.