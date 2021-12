Artsen zonder Grenzen bestaat 50 jaar: ‘Zouden moeten streven naar eigen opheffing

Het was tijdens de burgeroorlog in Darfur, begin jaren 80, dat hij de smaak te pakken kreeg. ,,Dit is het”, dacht hij. ,,Dit is wat ik wil doen.” Het was spannend, interessant, totaal anders, herinnert hij zich zijn eerste uitzending voor Artsen zonder Grenzen (AzG). ,,Ik kwam terecht in een wereld waar ik niks van snapte.”